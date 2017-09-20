(Özel) Rasim Kara: "2-3 senedir Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışın içinde değildi"

\"Bu sene daha zevkli maçlar izleyeceğiz\"

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden olan, aktif futbol yaşamından sonra hayatına teknik adam olarak devam eden ve milli takım ile çeşitli kulüplerde görev alan Rasim Kara, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kara, \"Lucescu milli takımı çok iyi tanımadığı için Ukrayna maçına yazık oldu, en azından 1 puanla dönebilirdik\" dedi.

15-20 yıldır tenis oynadığını ifade eden Rasim Kara, \"Bazen turnuvalara katılıp dereceler alıyorum. Yan bir sporla uğraşmamız lazım futbol oynayamıyoruz artık. O yüzden single ya da double tenis oynuyoruz. Geldim buraya çocukları izlemek için ama double maçını kaçırdım. Neyse ki maçlarını kazanmışlar. Tenis güzel bir spor. Herkese tavsiye ediyorum. Bu arada sizin de buraya gelmeniz dikkat çekici, medyadan fazla kimseyi görmüyoruz, insanlara tenisi de sevdirmemiz lazım. Sadece futbol, basketbol yok\" dedi.

\"UKRAYNA MAÇINA ÇOK YAZIK OLDU. ORADAN EN AZ 1 PUANLA DÖNEBİLİRDİK\"

Fatih Terim\'in arkadaşı olduğunu, birlikte çalıştıklarını ve sonrasında Lucescu\'nun göreve geldiğini kaydeden Rasim Kara, \"Ukrayna maçına çok yazık oldu. Oradan en az 1 puanla dönebilirdik. Lucescu Hoca takımı da çok iyi tanımadığı için oldu. Ama 2\'nci maçta yerinde hamlelerle, iyi bir kadroyla güzel bir oyunla, aynı zamanda ben Eskişehirliyim, muhteşem seyircisi var. İlk kurulduğu yıl olan 1965\'ten beri çok katkıları oldu. Eskişehir\'de yeni bir hava yakalandı. Bizim zamanımızda da İzmir Atatürk öyle uğurlu gelirdi. Şimdi de Konya\'dan sonra Eskişehir\'de inşallah İzlanda maçını da alırız. Finlandiya maçı kalıyor. 2\'de 2 yaparsak gitme şansımız fazla olur. Kolay değil ama hiçbir şey de imkansız değil\" diye konuştu.

\"BU SENE DAHA ZEVKLİ MAÇLAR İZLEYECEĞİZ\"

Süper Lig\'de son 2-3 senedir Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor\'un bir yarışın içinde olmadığını dile getiren Rasim Kara, \"Medipol Başakşehir ile Beşiktaş birazcık çekiştiler. Bu sene yapılan transferler ve oynanan ilk 4 hafta maçlarında Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ilk 3\'ü kovalayacak gibi. Trabzonspor arkadan gelecek. Fenerbahçe toparlanıp geleceğe benziyor. Antalyaspor iyi transfer yaptı. Kasımpaşa iyi bir çıkış yakaladı. Bu sene daha zevkli maçlar izleyeceğiz. Hem üst tarafta hem de düşme kısmında takımlar kıyasıya bir mücadele verecekler diye düşünüyorum. Güzel bir lig olacak. Benim gönlümden Beşiktaş geçiyor tabii ki\" şeklinde konuştu.

\"KULÜPLERİMİZİN ALT YAPILARA BAKIŞ AÇILARINI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM\"

Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu\'nda çalıştığını kaydeden Rasim Kara, kendi oyuncumu yetiştirmedikten sonra yabancı oyuncuya kısıtlama getirmenin bir şeyi değiştirmeyeceğini ifade ederek, \"Kulüplerimizin alt yapılara bakış açılarını değiştirmemiz lazım. Yani bir Altınordu gibi Bursaspor gibi onların gençlere çalışacak sahaları, imkanları ve hocaları tahsis etmemiz lazım. 14 yabancı olması için Kulüpler Birliği\'nden böyle bir teklif geldi. Bizim çok yetenekli gençlerimiz var. Ben bölgeler sorumlusuydum. 12-13 yaşından itibaren seçmeler yapıyoruz. Messi\'ye, Ronaldo\'ya benzeyen yetenekler var. Bunlara doğru tesisleri tahsis etmemiz gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var. 1 tane sahası olan bir takım var. Okullar başlıyor. 8 yaştan 19 yaşa kadar her takım var. Yani 11-12 tane takımı var. Bu oyuncular sahanın 4\'te 1\'inde anca 50 dakika çalışıyorlar. Bu şartlarda zor. Alt yapı hocalarının maaşlarını 2-3 ayda 1 ödemekler bu böyle olmaz\" dedi.

\"ALTINORDU\'DA DOĞRU İŞLER YAPILIYOR\"

Altınordu Futbol Kulübü\'ne 2 kez gittiğini ve muhteşem olduğunu söyleyen Rasim Kara şu ifadeleri kullandı: \"Başkanını çok iyi tanıyorum, tebrik ediyorum. zor günler geçirdi ilk aşamada ama ürünü değerlendirmeye başlayınca para da kazanmaya başladı ve o da rahatladı. Yani dünyaya, Avrupa\'ya örnek olacak tesisler var. Biraz dağınık tesisleri. Selçuk\'ta var, Torbalı\'da var, Kuşadası\'nda var ama bunu yapmakta büyük bir iş. Başkan tek başına bu işleri üsteleniyor. Genç Milli Takımlara baktığınız zaman hep Altınordu ağırlıklı. Yani bu da gösteriyor ki orada doğru işler yapılıyor. Doğru eğitimler veriliyor. Doğal olarak da milli takımlara geliyorlar.\"

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Haber-Kamera: Sercan Sapanatan - Serhan Türk / İstanbul,(DHA)