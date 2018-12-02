(ÖZEL) PLAKASIZ ARAÇLA AKARYAKIT İSTASYONLARINDA HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen üç kişi yakalandı. Genellikle kuruyemiş çalan şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, akaryakıt istasyonlarının marketlerinden hırsızlık yapan üç kişinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin son girdiği marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ARAÇTA ANTEPFISTIĞI, CEVİZİÇİ BULUNDU

Polis ekipleri, Avcılar\'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna da plakasız araçla gelen üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemede marketten, çok miktarda kuruyemiş ürünü çaldıklarını belirledi. Polis şüpheli üç kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin bir markette yaptığı soygun ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki bir kişinin kuruyemiş reyonundan aldığı ürünleri montunun içine sakladığı görülüyor. Şüpheli marketten çıkarak plakasız araca biniyor. Ardında diğer içeri girerek yine kuruyemişleri alıyor ve telefonla konuşarak marketten çıkıyor. Şüpheliler araçlarına binerek akaryakıt istasyonundan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Market soygunun güvenlik kamerası görüntüleri

