(Özel) Özkan Sümer: "Transferde önceliğimiz merkezi savunma"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transferde önceliklerinin merkezi savunma olduğunu söyledi, \"Bir takım girişimlerimiz iyi şekilde ilerliyor. Kamp öncesinde neticeye ulaşır\" dedi.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı özel açıklamada transfer çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında bilgiler verdi. Genç oyuncuları doğru bir şekilde A takıma aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Sümer, \"Bu hevese dayalı, genç oyuncular şurada olsun meselesi değil. Olabileceği şartları oluşturmak ve onları o şartlara dahil etmek yönünde Ünal hoca ile de temasımız oluyor. Kulüp olarak buna hem ihtiyacımız var, hem de özgünlüğümüzün gereği bu. Altyapıdan katılacak oyuncuları yeni dönemde de görebileceğiz ama kalıcı olup olmayacakları kamptan sonra belli olacak. Altyapıdan gelecek oyuncular profesyonel takıma dahil edilmediği takdirde artık 1461 Trabzon’da yer alacak. Çünkü artık altyapıdan oyuncuları artık profesyonel takıma değil, hazırlığın ve eğitimin devamı olarak gördüğümüz 1461 Trabzon\'a katmayı planladık\" diye konuştu.

\"ABDÜLKADİR İÇİN RESMİ TEKLİF GELİRSE EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR\"

Transferde adı sıkça Avrupa kulüpleri ile anılan Abdülkadir için henüz resmi teklif gelmediğini belirten Sümer, şöyle devam etti: \"Bize resmen gelen teklif yok. Ama bu boyutta bir teklif gelirse elbetteki kulüp mevcut şartları doğrultusunda bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaktır. Abdülkadir bizim kaynağımızdan çok yönlü, değer katan ve değer verdiğimiz yavrumuz ama onu değerlendirmek yönünde kulübün şartlarının da dikkate alınması gerekiyor.\"

ALTYAPI HAMİT CİHAN’A EMANET

Altyapının başına Hamit Cihan\'ı getirdiklerini ifade eden Sümer, açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Altyapıda gençlik geliştirme merkezimiz var. Onu da gerçek manada bir akademiyi dönüştürme çalışmalarımız var. Adı akademi olan değil işlevi akademi olan bir altyapı hazırlığı içerisindeyiz. Bu noktada oralarda ve başka futbol faaliyetlerinde de deneyimi, birikimi olan Hamit Cihan\'ı burada görevlendirdik.\"

\"BU DÖNEM GÖZLEME DAYALI TAKVİYE OLMAYACAK\"

Transferde bu dönem gözleme dayalı takviyenin söz konusu olmadığını anlatan Özkan Sümer, şunları söyledi: \"Ligler bitti. Geçmiş araştırmaların da tatmin edici olmadığı gerçeği var. Yeni bilgiler edinerek ve çok güvenilir refaranslardan hareket ederek oyuncu katmaya çalışacağız. Ama gözleme dayalı bu dönem bir takviye olması söz konusu değil. Bunu gelecek için çok özenli iyi bir planla gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Yararlılık değeri iyi olabilecek, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız.\"

\"TRANSFERDE ÖNCELİK SAVUNMA\"

Transferde önceliğin savunmada olduğunu ve bunu da ilk olarak yurt içinden temin etme çabalarının olduğunu kaydeden Sümer, bu konuda şunları dedi: \"Merkez savunma önceliğimiz. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bir takım girişimlerimiz iyi şekilde ilerliyor. Kamp öncesinde neticeye ulaşır. Şuanda tam netleşmedi. Gidecek oyuncuların bırakacakları boşluk şukadar oyuncu katmamız ya da şu kadar ile devam etmemiz şeklindeki bir sonucu belirleyecek. Önceliğimiz elbette yurtiçi. Ülkemizden temin etme çabamız var ama çaresiz kalınca doğal olarak yurtdışından tamamlama gayretindeyiz.\"

\"TRABZONSPOR KENDİ OLMA DEĞERLERİNİ ELDE ETMELİ\"

Trabzonspor’un kendi olma değerini elde etme yönünde çalışmalarının olduğunun söyleyen Sümer, \"Trabzonspor’un en önemli kazanımı, kendi olma değerini elde edip onun üzerinde bütün etkinliği kurmak gibi bir kararlılık göstermesi. Bu yönde çalışmalarımız var. Trabzonlu teknik adamlar bir kısım kulüplerde yer aldı. Biz de bu yönde bir kısım kulüplerle ilişki geliştirmeye çalışıyoruz. Bu antrenör, oyuncu, o kulüpleri de kazanma doğrultusunda bir ihtiyaçtan hareket ediyor. Bu yönde kararlıyız\" ifadelerini kullandı.

\"BURAK KONUSUNDA OLABİLİRLER ÜZERİNDEN KONUŞULUYOR\"

Transferde adı sıkça farklı takımlarla anılan ve takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve yönetimin de yıllık ücretinde indirime gitmesi yönünde talepte bulunacağı Burak Yılmaz konusunda belirsizliklerin olduğunu belirten Sümer, \"Burak meselesinin çözümü ve nereye varacağı şeklinde yönetimin de oyuncunun da bir tespiti olduğunu sanmıyorum. Haberleri de takip ediyorum. Ciddi belirsizlikler var. Olabilirler üzerinden konuşmalar devam ediyor. Ama şu olmalı şekline olayı getirmiş değiliz\" diye konuştu.

\"GÜVENCEMİZ, KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN KATACAĞIMIZ OYUNCULAR\"

Transferde oyuncuların devamlılığını dikkate almak gibi bir ihtiyaçlarının olduğunu ama asıl güvencelerinin kendi kaynaklarından kadroya katılan oyuncuların olduğunu kaydeden Sümer, \"Yeni dönemde transferde yararlılık değeri olması zorunlu. Trabzonspor yeniden ihtimaller üzerinden oyuncu alacak hali yok. Yararlı olacağına inandığı oyuncuları dahil edecek ve maliyetinin de uygun olması esastır. Oyuncunun devamlılığının da dikkate alınması gibi bir ihtiyaç var. Takım performansları devamlılık üzerine ortaya çıkıyor. Onu da sağlayailirsek \'kadromuzu iyi oluşturduk\' diyebiliriz. Ama asıl güvencemiz kendi kaynaklarımızdan katacağımız oyuncuların verimli olacağı doğrultusunda\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özkan Sümer’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)