(özel) Ozan Korkut: "Korkularına değil, umutlarına oy vermelerini istiyorum"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ozan Korkut, \"Galatasaraylıların zekasına, sağduyusuna, hür iradesine ve vicdanına inanıyorum. Ben, Galatasaraylıların korkularına değil, umutlarına oy vermelerini istiyorum\" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün 19 Mayıs\'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs\'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Korkut, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"GALATASARAY\'IN TEMEL SORUNU YÖNETİM PROBLEMİDİR\"

Galatasaray\'ın temel sorununun \'yönetim\' olduğunu vurgulayan Ozan Korkut, \"Galatasaray\'ın temel sorunu yönetim problemidir. Maalesef son dönemlerde görüyoruz ki; tek adam yönetimleri, tek başına karar alma, tek başına uygulama, herhangi bir liyakat öngörmeden, seçim kazanma amacıyla son dakikada yapılan listeler ve seçilen kişiler, günlük alınan kararlar, panikle alınan kararlar, belli bir vizyon doğrultusunda alınmayan kararlar oluyor. Bunların tamamının Galatasaray\'ımızın yönetim problemi olduğunu düşünüyorum. Her şeyin başı ve kökü burası. Ekibime baktığınız zaman tüm ekip arkadaşlarım Galatasaray\'da tespit etmiş olduğumuz problemleri çözebilecek ve buralara çözüm getirebilecek kişilerden oluşmuş durumda. Hepsi Galatasaray\'ın kök hücrelerinden gelen, 6 farklı başkanın altında çalışmış toplamda 24-25 senelik yönetim deneyimi olan arkadaşlarım. Her biri kendi konularında uzmanlar. Hepsiyle de gurur duyuyorum. En iyi hizmeti verebileceğimize kesinlikle eminim\" diye konuştu.

\"GALATASARAY\'A YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE BU YARIŞIN İÇİNE GİRDİK\"

Seçim yarışında yaşanan polemiklerle ilgili de konuşan Korkut, \"Bizim açımızdan böyle bir şey yok. Biz tamamen kendi yapmak istediklerimize odaklanmış durumdayız. Bu tarz çalışmaları açıkçası söyleyeceği çok bir şey olmayan kişilerin taktikleri olarak görüyorum. Eğer gerçekten de böyleyse Galatasaray camiası adına bir Galatasaraylı olarak üzülürüm. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Fair-Play ruhu içerisinde tamamen gördüğümüz doğruları, tespitlerimizi ileteceğiz. Günün sonunda da genel kurul üyelerimiz bir karar verecek. Biz hem kendimize hem de Galatasaray\'a yakışır bir şekilde bu yarışın içine girdik. Sonuna kadar da aynı şekilde duracağız\" şeklinde konuştu.

\"ARKADAŞLARIMIN DENEYİMİ SON DERECE YETERLİ\"

Tecrübeli bir ekiple çalıştığı için büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getiren Ozan Korkut, şu ifadeleri kullandı;

\"Geldiğimiz anda, seçildikten sonra sorunları tespit ettiğimiz için getireceğimiz çözümlerin hepsi hazır. Galatasaray\'ın maalesef geldiğimiz konjonktürde vakit kaybetme lüksü olmadığını düşünüyorum. Bu manada her türlü hazırlığımızı yapmış durumdayız. Arkadaşlarımın deneyimi de bu konuda son derece yeterli. Beni de lider olarak seçtikleri için teşekkür ederim. Günün sonunda bu bir ortak masa hareketidir, hepimizin kararıdır. Burayı birlikte yöneteceğiz. Galatasaray\'ın gelmiş olduğu yapının bir başkan ve 15 tane yöneticiyle yönetilemeyeceği de aşikardır. Bizim camiamızın bütün insan kaynağına, taraftarımızın tümünün katkısına, genel kurul üyelerimizin katkısına ihtiyacımız var. Seçilir seçilmez bu manada maksimum faydayı ve katılımı sağlama açısından elimizden geleni yapacağız.\"

\"GALATASARAY BİR SPOR KULÜBÜDÜR, GAYRİMENKUL ŞİRKETİ DEĞİLDİR\"

Sarı-kırmızılı başkan adayı Korkut, Galatasaray\'ın bir spor kulübü olduğunu, gayrimenkul şirketi olmadığını ifade ederek, \"Farklı yaklaşımlarla Galatasaray\'ın DNA\'larının değiştirilmeye çalıştığını görüyoruz\" dedi.

Ozan Korkut şöyle konuştu;

\"Her şeyden önce ben bir sporcuyum. Kendi hayatımda her şeyi aileme, ülkeme ve sonra Galatasaray\'a borçluyum. Bu sistemin üretmiş olduğu bir evladıyım ben. Dolayısıyla bu bizim DNA\'mızda var. Galatasaray bir spor kulübüdür, gayrimenkul şirketi değildir. Galatasaray, spordan değer yaratmayı bilen Türkiye\'deki en iyi spor kulübüdür. Geçmişte de çok mütevazı bütçelerle, yine maddi sıkıntıların olduğu dönemlerde Avrupa\'nın zirvesine kendi emeğimizle, bileğimizin hakkıyla gelmiş bir kulübüz. Bunu tekrardan yapabiliriz. Sadece burada önemli olan, bizim o zamanki başarılarımızda kendi değerlerimiz, aramızdaki sevgi, saygı ve dayanışma duygularıyla geldiğimizi tekrar hatırlamak gerekir. Maalesef son dönemlerde bu değerlerin önemsenmediğini görüyoruz. Daha farklı yaklaşımlarla Galatasaray\'ın DNA\'larının değiştirilmeye çalıştığını görüyoruz. Herkes rahat olsun, Galatasaraylılar olarak buna müsaade etmeyiz. Galatasaray son derece katılımcı, sevginin, saygının, dayanışmanın olduğu bir camiadır. Vatan sever insanların olduğu bir camiadır. Her ne olursa olsun yapmış olduğu girişmiş olduğu her işte birinciliği hedefleyen ama bunu da Fair-Play duygusuyla yapan, elde eden başarıları paylaşmasını bilen, aç kurtlar gibi başarıyı kapma yarışında olmayan, başarıya ulaştıran kişileri tebrik etmesini bilen, kucaklayıcı olan, ayrıştırıcı olmayan insanlardır. Bizim camiamızın değerleri bunlardır, bunlardan uzaklaşıldığını görüyoruz, bu da bizim için üzücü tabii ama kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değil.\"

\"GALATASARAY\'IN KİMSENİN PARASINA İHTİYACI YOKTUR\"

\"Galatasaray\'ın kimsenin parasına ihtiyacı yoktur\" diyen Ozan Korkut, konuşmasını şöyle sürdürdü;

\"Galatasaray\'da bu pozisyonlara aday olan herkes durumunun farkındadır. Mutlaka gerekli hazırlıkları yapmıştır. Ekip arkadaşlarıma baktığınızda bunu net olarak görüyor olmanız lazım. Bizim aldığımız Galatasaray terbiyesinde bunlar yok. Böyle yetişmedik. Kişisel reklam amacıyla kullanılacak bir şey değil. Biz Galatasaraylılar bu değiliz. Proje değil, tamamen yönetimsel bir yaklaşım.\"

\"DANIŞMADAN, SADECE POPÜLİST OLMAK İÇİN UÇAKLAR İNDİRİP KALDIRMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Ozan Korkut, seçildikleri takdirde Fatih Terim ile beraber çalışmak istediklerini, kendisiyle hem idari hem de maddi konularını birlikte belirlemek istediklerini ifade ederek, \"Biz Sayın Fatih Terim\'in kulübümüze kattıklarının farkındayız. Biz bir spor kulübüyüz, en büyük gelirimiz de futboldan geliyor. Sadece futbolda değil, tüm branşlarda kararı işinin ehline bırakmamız gerekiyor. Onlardan alacağımız raporlarla kendi vizyonumuzu geliştirip ortaklaşa hedef belirlemek durumundayız. Danışmadan sadece popülist olmak için uçaklar indirip kaldırmamız söz konusu değil. Biz hocalarımızdan gerekli geri dönüşü alırız. Terim özelinde ise seçilir seçilmez kendisini Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görmek istiyoruz. Orası bizim futbolla alakalı tüm planlarımızı yaptığımız yer. Futboldan hızlı değer yaratmak mecburiyetindeyiz. Hızlı şekilde Şampiyonlar Ligi\'nde kalıcı bir kadro oluşturmak mecburiyetindeyiz. Doğru bir planlamayla ancak yapılabilir. Bu planlamanın başından sonuna kadar da hocamızın işin içinde olmasını istiyoruz. Planları beraber yapmak istiyoruz. Kendisiyle işin hem idari hem de maddi konularını birlikte belirlemek istiyoruz. Bunu yaptıktan sonra sadece sportif değil, finansal hedeflerimiz de olacak tabii ki. Bunları da ancak bu şeffaflıkta çalışırsak başarabileceğimizi düşünüyoruz\" dedi.

Listesinde önemli isimlerin olduğunun hatırlatılması üzerine Ozan Korkut, \"Ekip arkadaşlarım beni başkan olarak seçmişlerse mutlaka bir bildikleri vardır. Onlara bu saygıyı göstermek lazım. Benim hayata bakış açım da bu. Başarılı liderler, her söylediklerine kafa sallayanı değil, tam tersine her alınan kararda kendisini zorlayacak ve kendisine katkıda bulunacak insanları etrafına toplar, ben de bunu yapmaya çalıştım\" ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki başkan adayı ayrıca, 9 yaşından bu yana Galatasaray\'ın içinde olduğunu belirterek, \"Dünyanın başındaki şirketlere kıyasladığınız zaman onlar 30\'lu yaşlarda onlara göre yaşlı bile kalırım. Hayatımızın en dinamik noktalarındayız, Galatasaray\'a en fazla fayda sağlayabileceğimiz çağlardayız. O nedenle bunu bir avantaj olarak görüyorum. 9 yaşımdan beri Galatasaray\'ın içindeyim. Dolayısıyla 35 senelik bir Galatasaray tecrübem var. Bu konuda çok rekabet kabul edemeyeceğim\" diye konuştu.

\"KORKULARINA DEĞİL, UMUTLARINA OY VERMELERİNİ İSTİYORUM\"

Başkan adayı Korkut son olarak, \"Herkesin düşüncesine ve kararına saygı duyuyorum. Günün sonunda genel kurul üyelerimiz bu kararı verecekler. Farklı senaryolar da konuşuluyor. Ancak ben Galatasaraylıların zekasına, sağduyusuna, hür iradesine ve vicdanına inanıyorum. Ben, Galatasaraylıların korkularına değil, umutlarına oy vermelerini istiyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

