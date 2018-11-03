(ÖZEL) OTOPARKTAKİ OTOMOBİLİN KAPILARINI BÖYLE ÇALDILAR

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Kadıköy\'de, bir apartmanın otoparkındaki otomobilin iki kapısı sökülerek çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece Bostancı\'da bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Beyaz bir otomobille apartmanın otoparkına giren şüpheliler, araçtan inip görüntülenmemek için önce güvenlik kamerasını ters yöne çevirdi. Daha sonra otoparkta park halinde bulunan ve apartmandaki bir eve gelen misafire ait otomobilin sağ ön ve arka kapılarını söktü. Şüpheliler, söktükleri kapıları kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrıldılar. Misafirlikten ayrılırken kapıları sökülmüş haldeki otomobilini gören sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ardından kapısız kalan otomobilini çekiciye yükleyerek servise götürdü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anının apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin, otomobilleriyle otoparka gelişi, görüntülenmemek için kamerayı ters yöne çevirmeleri ve kendi araçlarıyla otoparktan ayrılması görülüyor.

Hırsızlığın meydana geldiği apartmanın yakınında esnaflık yapan bir kişi, \"Biz de buranın yerli esnaflarından biriyiz. Sabaha karşı 04.00 civarlarında burada özel bir aracın sağ ön ve arka kapısını söküp götürmüşler. Maskeli şahıslar, polis tarafından tespit edilmiş kamerada gözükmüşler zaten. İki kapıyı söküp götürmüşler ve arka camı kırıp patlatarak girmişler. Herkesin canı yanıyor başkalarının canı yanmasın.\" dedi.

Polis, güvenlik kamera görüntülerince görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık yapılan binanın otoparkı

-Hırsızlık yapılan bina

-Görgü tanığıyla röp

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelilerin araçlarıyla otoparka girmesi

-Şüphelilerin kamerayı kapatması

-Şüphelilerin araçlarıyla otoparktan çıkması

-Kapıları çalınan otomobilin çekiciyle götürülmesi



