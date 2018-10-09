(ÖZEL) Osmangazi Belediyespor, genç ve yerli kadrosuyla lige hazır

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Genç ve dinamik kadrosuyla birlikte ortaya koyduğu mücadele ile ön plana çıkan Osmangazi Belediyespor, yabancı transferi yapmadan tamamen yerli ve altyapı oyuncularına yönelerek ligde zorlu ancak yarınlara doğru ilerleyen bir yola girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig\'inde uzun yıllardır boy gösteren Osmangazi Belediyespor genç ve dinamik kadro yapısıyla göze çarpıyor. Bu sezon yabancı transferi yapmayan ve tamamen yerli oyuncularına yönelerek kendisine ligde zorlu ancak bir o kadar da geleceğe dönük bir rota çizen Bursa temsilcisi, altyapıya verdiği önemle de takdir kazanıyor. Ligde geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamamasına karşın zorlu randevularında ortaya koyduğu mücadele ile ön plana çıkan Osmangazi Belediyespor\'da sporcular ise takım bütünlüğünü sağlarken bu kötü gidişata \'dur\' diyeceklerine yürekten inanıyor.

\"TAKIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLADIK\"

Bir sezonluk aranın ardından yeniden takıma dahil olan Ecem Sevilmiş, ortaya koydukları mücadelenin gözlemlenmesinden ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Sol oyun kurucu mevkisinde oynayan 21 yaşındaki sporcu, \"Her ne kadar bu sezon lige dilediğimiz gibi başlayamasak da kadromuzun genç ancak bir o kadar da iyi olduğu bizimle paylaşılıyor. Takım olarak baktığınızda herkesin bireysel performansı çok iyi. Takım içerisinde bir bütünlük sağladık fakat maçların sonuna doğru nabzımız yükseliyor. Tecrübesizliğimizden dolayı son dakikalarda maçı veriyoruz ne yazık ki. Öyle olmasını bizde istemiyoruz tabii ki ancak şu da var biz de çok çalışıyoruz, inşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alabiliriz\" dedi.

\"YAŞIMIZ DAHA ÇOK GENÇ\"

Genel itibariyle alınan skorların tecrübesizliğe işaret ettiğine değinen başarılı sporcu, \"Kötü başlangıcımızı düzeltme adına zaten çok çalışıyoruz, sert antrenmanlar yapıyoruz. Son dakikalarda hepimizin tecrübesizlikten kaynaklanan bireysel hatalarından ötürü maalesef maçlar kötü sonuçlanıyor. Yaşımız daha çok genç ama daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Takımda daha 20 yaşına gelmeyenler de var\" diye konuşurken, hedefinin ise A Milli Takım\'da bir gün forma giyebilmek olduğunu söyledi.

\"İYİ BİR MÜCADELE ORTAYA KOYUYORUZ\"

Orta oyun kurucu pozisyonunda ter döken 18 yaşındaki Ebru Öztürk de genç takım olmakla birlikte bazı eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, \"Orta oyun kurucu pozisyonunda ter döken Ebru Öztürk de genç takım olmakla birlikte bazı eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, \"Kulübümüz yabancı istemiyor. Bu konuda aslında biraz iyi de yapılıyor ancak genç olduğumuz için maçların bazı anlarında tecrübesiz kalabiliyoruz. Örneğin Yalıkavak maçına çok iyi başlamıştık aslında, bizim lehimize sonuçlanabilirdi. Tabii lig de çok zor bir lig. Birçok yabancı oyuncu var. Buna rağmen yine de iyi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum\" şeklinde konuştu. 3 senedir milli formayı da terleten ve son olarak U17 Mili Takımı ile Tunus\'ta mücadele veren Ebru Öztürk, bunun kariyeri için de önemli bir tecrübe olduğunu ve hedefinin Genç Milli Takım\'a yükselmek olduğunu kaydetti.

\"LİG ZORLAYICI BİR LİG\"

4 yaşında ailesi ile birlikte geldiği Bursa\'da hentbola gönül vermesinin ardından bugün Osmangazi Belediyespor\'da forma giyen bir başka orta oyun kurucu 23 yaşındaki Najiba Ahmadi ise, \"Sezon başında genç bir takım kuruldu, dinamik olarak daha iyiydik, daha çok koşuyoruz ancak tecrübesizliğimiz de var. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz, sadece tecrübe eksikliğinden ötürü biraz ligde işler istediğimiz gibi gitmiyor. Takımın performansı çok iyi, takım arkadaşlarımızla da aramız çok iyi. Süper Lig\'de oynamak güzel ama lig zorlayıcı bir lig. Ancak biz de bu şekilde tecrübe kazanıyoruz. Hedefimse yurtdışında oynamak\" ifadelerini kullandı.

\"HENTBOL TAKIMI KURMAK İSTİYORUM\"

Sol oyun kurucu pozisyonunda oynayan 19 yaşındaki Zeynep Erat da yaptığı açıklamada \"Sezona çok iyi başladık, çok iyi antrenmanlarımız oldu. Tabii ki büyük galibiyetler almak istiyorduk ama bazı durumlarda yetersiz kaldık. Maçlara baktığımızda çok iyi mücadele ediyoruz. Bunu da sezona yayarsak istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Tecrübe kazanarak daha sonra yurtdışında oynamak istiyorum. Hedefim üniversiteyi bitirip beden eğitimi öğretmenliği ile eğitim hayatımı noktalamak ve ardından antrenör olmak. Daha sonrasında ise bir takım kurmak istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"TAKIMIMI ÇOK SEVİYORUM\"

Takımın 19 yaşındaki genç kalecisi Yaren Berfin Göker de, hedeflerine dair düşüncelerini paylaştı. \"Genç bir takım olmamıza rağmen oyun olarak sezona iyi başladık\" diyen genç eldiven, \"Süper Lig\'e renk kattığımızı düşünüyorum. Gerçekten, genç bir takım ile mücadele veriyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Takımımı çok seviyorum. Bu bizim için de güzel bir tecrübe. A Milli Takım\'da da forma giydim. Burada oynamamın, süre almamın tecrübeme büyük bir etkisi var tabii ki, Milli Takım\'da da kendimi geliştirerek devam etmek istiyorum. Hedefim Şampiyonlar Ligi\'nde oynayabilmek. Adımı böyle dünyaya duyurmak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

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