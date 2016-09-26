Özel ormanların imara açılması davalık oldu

Orman Genel Müdürlüğü’nün 4 Mayıs’ta “özel” ormanlar ile hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik rant iddialarına yol açtı. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın, bu düzenleme ile devletin gözetimindeki özel ormanların imara ve ranta açıldığını savunarak, “Devlet ormanlar için geliştirdiği ‘köklerinde hayat var' sloganını özel ormanlar için ‘köklerinde eğlence merkezleri ve yer altı şehirleri var' şekline dönüştürmüştür” dedi.

Yönetmeliğin iptali için Danıştay 8. Dairesi'ne dava açtıklarını belirten Küçükaydın değişikliği, “Başta İstanbul Boğazı olmak üzere şehirlere ve toplu yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki özel ormanları yok edecek olan idam fermanı hazırlanmıştır” diye tanımladı.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberi şöyle:

Anayasal güvence

Küçükaydın, yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile Anayasa'nın 169. Maddesiyle güvence altına alınan devletin gözetimi altındaki özel ormanların rant amaçlı kullanılacağını iddia etti.

Yapılaşmaya açıldı

1986 yılında Orman Kanununa son dakika önergesiyle eklenen bir fıkra ile özel ormanların yüzde 6'yı geçmemek şartıyla yapılaşmaya açıldığını kaydeden Küçükaydın şöyle dedi:

“Ancak, 2002'de yönetmelikte yapılan değişiklik ile enerji, doğalgaz, haberleşme hattı, kanalizasyon yol-alt yapı tesisleri ve kamu hizmetlerine yönelik izinler yüzde 6'nın dışına çıkarılarak yasaya aykırı bir düzenleme yapılmış oldu. Böylece özel ormanlarda inşaat alanı genişletildi.

Saip Molla örneği

Bu değişiklikten sonra özellikle İstanbul Boğazı'nı tepelerden süsleyen Saip Molla özel ormanları ortadan kaldırıldı ve yerlerine lüks villaların yapıldığı Acar İstanbul kenti oluşturuldu. Oda olarak 2006'da özel ormanların ranta açılarak yok edilebileceği tehlikesini gündeme getirmiştik.

Ormanları yok eder

4 Mayıs 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan son değişiklik özel ormanları yer üstü ve yer altından tamamen yok edecek nitelik taşıyor. Enerji, haberleşme, su isale, doğalgaz hattı, kanalizasyon, yol şebeke planındaki yollar ve kamu hizmetlerine yönelik izinler yüzde 6'lık alana dahil edilmeyerek izan alanı genişletiliyor.

Devlet yurdu

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'nca (KYK) yurt yapılması amacıyla özel orman alanının yüzde 15'ine kadar verilecek izinlerde, genel ve sosyal alt yapılar için herhangi bir sınırlama getirilmiyor. Dolaylı olarak özel ormanların tamamının kullanılabilmesine yönelik bir düzenleme yapıldı.

Kafe yapılır

Özel orman alanlarında dört metrenin altında inşa edilecek tesisler izin dışında tutulmuş ve yüzde 6'lık oranın içine dahil edilmemiştir. Bugünkü inşaat teknolojileri kullanılarak orman alanlarının tamamında yer altında, izne konu olmayan diskotek, kafe, bar vb. eğlence merkezleri ve yer altı şehirlerinin kurulmasını imkan sağlandı. Orman ağaçlarının topraktan beslenmesinin önü kesilerek köklerinden kurutulacak ve dinamitlenmiş olacaktır”

324 özel orman

Türkiye'de 15 bin 683 hektar büyüklüğünde toplam 324 adet özel orman bulunuyor. Sadece metropol şehir İstanbul'da 54 adet koru ve özel orman mevcut. Bunların toplam yüzölçümü ise 6735.8 hektar. Özel ormanlar yüzde 1.17'lik orana sahip. İmara açılan rantı yüksek özel ormanlara lüks villa siteleri, rezidanslar, restoranlar ile eğlence mekanları yapılacağından endişe ediliyor.