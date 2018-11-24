(ÖZEL) Onur Başar'dan Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajları

\"Önemli olan Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi\"

\"Camiaların birbiriyle kavgalı olması, sert açıklamalar yapması, kimse için bir şeyler kazandıracağını düşünmüyoruz. Umuyoruz ki güzel bir maç olur, iyi oynayan kazanır\"

\"Umarım biz galip geliriz. Onlar da kendileri için bunu istiyorlardır. Ama biz içeride de olsa dışarıda da olsa 3 puan için elimizden geleni yapacağız\"

Mustafa AKIN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi, \"Futbolun güzelliklerini yaşamak, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ön planda olması çok önemli. Bunlar güzel şeyler, eminim onlar da bizim stadımıza geldiklerinde bizim yönetimimiz de aynı olanakları sağlayacaklardır\" dedi.

\"ÖNEMLİ OLAN TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİN YÜKSELMESİ\"

Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan Onur Başar, uzun zaman sonra ilk kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'un Trabzon\'a maç izlemeye gideceğinin hatırlatılması üzerine, \"Türkiye\'nin büyük camiaları, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun, Galatasaray olsun... Baktığınızda aslında futbolun güzelliklerini yaşamak, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ön planda olması çok önemli. Bunlar güzel şeyler, eminim onlar da bizim stadımıza geldiklerinde bizim yönetimimiz de aynı olanakları sağlayacaklardır. Önemli olan Türk futbolumuzun marka değerini üst seviyelere çıkarmak. Camiaların birbiriyle kavgalı olması, sert açıklamalar yapması, kimse için bir şeyler kazandıracağını düşünmüyoruz. Umuyoruz ki güzel bir maç olur, iyi oynayan kazanır. Biz Fenerbahçe olarak dediğimiz gibi her maça kazanmak için çıkıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Umarım biz galip geliriz. Onlar da kendileri için bunu istiyorlardır. Ama biz içeride de olsa dışarıda da olsa 3 puan için elimizden geleni yapacağız\" ifadelerini kullandı.

\"SAKATLARIN SON DURUMU MAÇTAN ÖNCE BELLİ OLUR\"

Teknik direktör Phillip Cocu\'nun ayrılmasının ardından takımın performansındaki değişimin sorulması üzerine ise Onur Başar, \"O tarz konularla ilgili olarak konuşmak istemiyoruz. Bununla ilgili açıklama yapacak başkanımız var, yönetimimiz var. Bu konularla ilgilenen birimlerimiz de var. Oyuncularımızın performansı zaman zaman çıkışta da olabilir, düşüşte de. Bunu değerlendirecek olan teknik heyettir. Sakat oyuncular var, sağlık ekibimiz çalışıyorlar. Maç saatine yakın sakatlıkların son durumu da belli olur\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Onur Başar\'ın açıklamaları

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