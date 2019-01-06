(ÖZEL) Ömer Ali Şahiner: "Milli takıma davet edilmeyi çok önceden bekliyordum"

\"40 puanlık sezonun başarısını geride bırakmak istiyoruz\"

\"Kaçar gibi gitmek hiçbir zaman istemedim\"

\"Yapılmış bir başarı var, üstüne koyulması isteniyor\"

\"Aykut hocanın babacan bir tavrı var\"

\"Bu takım geçen sene küme de düşebilirdi\"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - FOTOĞRAF: Gürkan DURAL / ANTALYA, (DHA)

Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, \"Milli takıma davet edilmeyi çok önceden bekliyordum ama olmadı. Nasip değilmiş. Bundan sonra ne olur kestiremiyorum, tahmin edemiyorum. İnşallah bir gün o formayı giyerim\" dedi.

Atiker Konyaspor\'un kaptanlarından Ömer Ali Şahiner, yeşil beyazlı kulübün devre arası kampında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İkinci devre hazırlıklarına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Ömer Ali Şahiner, \"Yeni başladık ama hızlı bir giriş oldu. Kampın ilk haftaları sert, hızlı geçer. O anlamda tempoyla beraber bir yorgunluk var. Güzel bir çalışma ortamı var burada. Burayı en iyi şekilde değerlendirip, Konyaspor olarak ikinci yarıya başlamak istiyoruz\" diye konuştu.

\"AYKUT HOCANIN BABACAN BİR TAVRI VAR\"

Oyuncu ile hoca arasındaki güvenin takımın başarısında çok önemli olduğunu belirten Şahiner, \"Aykut hocanın disiplinin yanında çok da babacan bir tavrı var. O anlamda oyuncularla kendi arasındaki güven çok farklı. Anlatamayacağım derecede yüksek. Oyuncuyla arasındaki güveni oluşturduğunuz zaman sahadaki başarı o zaman geliyor. Oyuncu hocaya inanıyor. Bunun neticesinde ekstra bir durum ortaya çıkıyor. Hoca ile futbolcu arasındaki bağ çok önemli Aykut hoca da bana göre bunu iyi yapan antrenörlerden birisi. Bu birliktelik, aradaki bu bağ sahaya yansıyor\" ifadelerini kullandı.

\"YAPILMIŞ BİR BAŞARI VAR, ÜSTÜNE KOYULMASI İSTENİYOR\"

Konya şehrinde Aykut Kocaman ve takıma duyulan sevginin takım üzerinde bir baskı yaratmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu, \"Baskı yaratmıyor. Bunu bu duruma getiren teknik ekiple birlikte biz olduk. Daha önceki Aykut hoca ile çalıştığımız dönemde Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'yı kazanıp, UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmıştık. Bunların ardından taraftar-takım birlikte olduktan sonra daha fazlasını istemeleri gayet normal. Çünkü, yapılmış bir başarı var. Bunun üstüne koyulması isteniyor. Biz de teknik ekiple beraber en iyi ortamı bulup, en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. İnşallah bir önceki dönemde yakaladığımız başarıların üstüne çıkarız\" şeklinde konuştu.

\"KAÇAR GİBİ GİTMEK HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİM\"

Konyaspor\'dan ayrılırken, kulübün de maddi anlamda kazanç elde etmesini istediğini ifade eden Ömer Ali, \"Tabii benim için bir transfer yapmak ya da başka bir yere sıçramak önemli. Ancak bu olacaksa kulübümün de maddi anlamda bir şeyler kazanması gerekiyor. Buradan kaçar gibi gitmek hiçbir zaman istemedim. Sözleşmem bitiyordu, istesem beni isteyen takımlarla yeni bir sözleşme imzalayıp, yeni bir başlangıç yapabilirdim ama burada benim istediğim kulübümün de kazanması. İleriye doğru ne olur ne biter bilmiyorum ama burada son derece mutluyum ben. İnşallah gerekli şartlar, durumlar oluşursa transfer bir gün neden olmasın\" dedi.

\"BU TAKIM GEÇEN SENE KÜME DE DÜŞEBİLİRDİ\"

Türkiye Kupası\'nı kazanan kadrosunun kimyasının bozulduğunu ve bunun sonucunda geçen sıkıntı bir dönemden geçtiklerine dikkat çeken Ömer Ali Şahiner, \"Akut hocanın daha önce takımdan ayrılmasıyla beraber uzun süren bir düzen bozuldu. O düzenin içinde de yeni bir kadro yapıldı. Türkiye Kupası\'nı alan kadronun üstüne 10-15\'e yakın oyuncu grubu geldi. Gidenler de oldu ama gelen daha çoktu. Takımın kimyası bozuldu. Bizim de dengemiz bozuldu. Tabii ki gelen giden oyuncuların arkasından kötü bir şey demek istemiyorum ama hem bireysel hem de takım olarak geçen seneki düşüşümüzün nedeni buydu. Türkiye Kupası kazanmış takımın üzerine o kadar transfer sonrasında gelen ekiplerin kimyasının uymayışı geçen sene son derece sıkıntılı bir döneme itti bizi. Bu anlamda, evet performansımız düştü. Ama sonuç olarak geçen seneyi iyi kapattık. Her ne olursa olsun. Allah korusun bu takım düşebilirdi de. Bunun birçok nedeni var. Gelenler gidenler hepsini sayabiliriz. Ancak kulüplerimizi hem maddi anlamda hem de performans olarak zor duruma düşüren başlıca neden oyuncu sirkülasyonunun çok olması\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEYİ ÇOK ÖNCEDEN BEKLİYORDUM\"

Milli takım için çok önceden davet beklediğine dikkat çeken Ömer Ali, \"Yaşıma bakıldığı zaman milli takım için genç denilebilecek bir oyuncu değilim. Ben de tecrübeli oyuncular arasında orta yaşa doğru geldim. Milli takıma davet edilmeyi çok önceden bekliyordum ama olmadı. Nasip değilmiş. Bundan sonra ne olur kestiremiyorum, tahmin edemiyorum. İnşallah bir gün o formayı giyerim. Kim giymek istemez ki\" ifadelerini kullandı.

\"40 PUANLIK SEZONUN BAŞARISINI GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ\"

Aykut Kocaman ile yakaladıkları başarının üstüne koymak istediklerini söyleyen tecrübeli futbolcu, \"İkinci yarıya biz çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah böyle devam eder. Aykut hocanın geçen sefer geldiği dönemin başında yine aynı başlangıcı yapmıştık. Burada kamp yapmış sonrasında deplasmanda bir maç oynamıştık. Ve o sene ikinci yarıda 40 puan almıştık. İnşallah bu sene takım taraftar bir bütün halinde olarak öyle bir başlangıç yaparız. Biz daha önce bunun örneğini göstermiştik. Bu sezonda biraz zor ama inşallah o 40 puanlık sezonun başarısını geride bırakırız\" şeklinde konuştu.



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