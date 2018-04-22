T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ  

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi

22 Nisan 2018 09:35

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi. 
Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi. 
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
------------
-Şüphelilerin getilirilmesi
-Sağlık ontrolüne sokulması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ali Kerem BENGİDHA FenerbahçeBeşiktaşSpor GüvenliğiMüdürlüğüDökümü Şüphelilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24