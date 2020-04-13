Özel okullarla veliler arasındaki ücret tartışması sürüyor; bazı hukukçular, "Para iadesi yapılmalı" görüşünde

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle kanan özel okullarda uzaktan eğitim yapılsa da, velilerle okul sahipleri arasında ‘ücret’ tartışması sürüyor. Hukukçular, eğitim hizmetinin alınamadığı döneme ilişkin ücretin iade edilmesi gerektiği görüşünde. Özel okul sahipleri ise, “Büyük zarar görürüz” diyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avukat Hikmet Güngör, özel okulların giderlerinin yüzde 60’ının personel gideri olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“İŞKUR, 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında ücret ödemesi yapıyor. Dolayısıyla özel okulların en önemli gideri de karşılanmış oluyor. Eğitim ücreti için ödenen paranın iadesi talep edilebilir. Yine okulların bu süreçte yemek, temizlik, elektrik su gibi harcamaları olmayacağı için bunlar gider kaleminde düşülecek. Bu nedenle bu kalemlerin ödenecek eğitim ücretinden düşülmesi gereklidir. Aksi durumda haksız yere zenginleşirler.”

"Anaokuluna ödenen para iade edilmeli"

Anaokuluna ödenen ücretin iadesinin talep edilebileceğini söyleyen avukat Cesim Parlak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ilişkin ise şunu önerdi:

“Uzaktan eğitim kararıyla birlikte öğrenciler belirlenen gün ve saatlerde ders alabiliyor. Aileler, ödediklerin ücretin tamamını talep etmek yerine, belirli bir indirim talebinde bulunabilir.”

"kırılgan hale gelen sektörümüz çok daha büyük zarar görür"

Kavram Okulları CEO’su Ümit Kalko ise özel okulların zaten çok güç durumda olduğunu, ücret iadesi halinde daha büyük zarar göreceklerini söylüyor:

“Velilerin yaptığı veya yapacağı ödeme, bugünün hizmetinin karşılığı değil, bir yıllık hizmetimizin taksitlendirilmiş bir ödemesi. Nasıl ki kar tatili için ücret iadesi konuşulmuyorsa şu an da ‘telafi eğitimlerinin yapılması kaydıyla’ yine öyle olması gerekir. Zaten iyice kırılgan hale gelen sektörümüz aksi bir kararda çok daha büyük zarar görür.”