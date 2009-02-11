Özel okullarda taksit dönemi

Özel öğretim kurumlarının öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilecek.



Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmeliğe göre, özel öğretim kurumları, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda belirtilen hükümlere uygun olarak ilköğretim birinci, ortaöğretimin hazırlık, dokuzuncu sınıfları ile diğer özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine de imkan verecek yatırım ve hizmetlere ve diğer işletme giderlerine göre tespit edecek.



İlköğretim ve ortaöğretim okulları, ara sınıflarının öğrenci ücretlerini, bir önceki yılda gerçekleşen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranını dikkate alarak artırabilecek.



Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra açılmasına izin verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olmayacak.



Ücretlerin ilanı



Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar duyurulacak.



Bu ilanlarda ders yılı, aylık veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler belirtilecek. Öğrenci ve kursiyerlere; yetiştirme kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde tespit ve ilan edecek.



Belirtilenlerin dışında öğrenci ve kursiyerlerden, bağış ve yardım da dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınmayacak. Kurumlar, ücretlerini ilan etmeden önce öğrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemeyecek.



Kurumların ücret ilanları, süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilecek ve Bakanlığın İLSİS programına işlenecek. Belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asılacak. Ayrıca, kurumca uygun bulunan diğer yollarla da velilere duyurulabilecek.



Kurumlar ilan ettikleri ücretleri bir sonraki ilan tarihine kadar arttıramayacak. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alacak.



Ücretler en az 5 taksitle tahsil edilecek



Öğrenci ve kursiyerlerin ücretleri, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bütün sınıflar için yıllık, okullarda pansiyon hizmetleri sağlandığı takdirde, okul öncesi eğitim kurumlarında, öğrenci etüt eğitim merkezleri için aylık alınacak.



Dershaneler, kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel, özel eğitim okullarının ilköğretim programı dışındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti olarak hesap edilecek.



Okullar, yıllık öğrenci ücretlerini en az 5 eşit taksitte tahsil edecek. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretleri peşin veya 5'ten az sayıda taksitte de ödeyebilecek. Diğer kurumlar ise ücretlerini peşin veya belirleyecekleri sayıda taksitte tahsil edecek.



Yeni kayıtlarda ücretin ilk taksiti kesin kayıt esnasında alınacak. Ara sınıflarda ise bir sonraki öğretim yılının ilk taksiti, haziran ayı içinde alınacak.

Okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilecek.



Ücret iadesi



Ücretlerin iade edilebilmesi için okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakil olmuş olması, sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,kurumun kapanması, kurumun eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi, kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi, kursiyer ve öğrenci velisinin, öğrenci ve kursiyerin kurumda okutamayacak duruma düştüğünün, resmi kurumlarca belgelendirilmesi gerekecek.



Kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı, diğer kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara, ödemiş oldukları ücretin yüzde sekseni iade edilecek. Eğitim-öğretim başladıktan bir ay sonra ayrılanlardan bir aylık ücreti alınarak, ücretin geri kalan kısmı geri verilecek.



Sınıf tekrar edenlerle hazırlık sınıfını okumadan doğrudan dokuzuncu sınıfa kayıt olan veya herhangi bir sınıfa naklen gelen öğrencilerden, devam ettikleri sınıftaki diğer öğrencilerin ödedikleri kadar ücret alınacak. Öğretim yılı içinde naklen gelen öğrencilerin ücreti, ders yılının tamamlanacağı süreye göre hesaplanacak.





