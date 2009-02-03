Özel okullara zam yok!

Özel öğretimde kriz endişesi

Bursluluk düşünülüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, özel okulların teşvik edileceğini belirterek, "Bursluluğu düşünüyoruz, taslak yönetmeliğe koyduk, bunun çıkması gerek. Yönetmeliği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderdik. Gelecek yıla yetişir diye ümit ediyoruz" dedi."Özel okullardaki genel doluluk oranı yüzde 45. Okulların yüzde 55’i boş durumda. Eğitim gören 390 bin öğrenci bulunurken, kapasite 450 bin. Özel öğretime muhakkak teşvik olacak. Bazı ülkelerde, devlet bir öğrenciye yaptığı masrafın bir kısmını veya tamamını özel okula veriyor. Arsa tahsis ediyor birçok ülke. Birçok ülkede belediyeler okulu bile yapıyor. Çok az ülke özel okullardan vergi alıyor. Teşviğin olması halinde özel okullardaki öğrenci sayısı artacaktır. 2023’de kişi başına düşen milli gelir artacağı için özel okullara giden öğrenci sayısı da artacak. Özel okullardaki öğrenci sayısının artacak olmasının bir sebebi de çocuk sayısının azalacak olması. Birçok aile çocuklarını özel okula göndermek istiyor ama 3'ünü birden gönderemiyor.""Teşvik konusunda söylediklerim temenni. Yakın zamanda verilecek falan diyemiyorum. Bursluluğu biz de düşünüyoruz, taslak yönetmeliğe koyduk, bunun çıkması gerek. Yönetmeliği hazırladık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderdik. Gelecek yıla yetişir diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıl için biraz zor ama daha sonraki yıllarda ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. Kriz özel okulları da etkiledi. Önümüzdeki yıl için endişeliyim. 2001 krizi sonrasında olduğu gibi öğrenci oranımız yüzde 16 azalırsa, 60 bin öğrenci kaybedilecek demektir. 60 bin öğrencinin devlet okullarına yönelmesi devlete ek masraf yaptıracak. 60 bin öğrenci için 2 bin derslik ihtiyacı doğacak. Bu derslikler için 200 milyon TL’lik bina yatırımı yapılması gerekiyor. 1500 öğretmen görevlendirmesi gerekir. Bu okulların elektrik, su, donanım ihtiyaçlarını düşündüğünüz zaman devlet önemli ölçüde zarara uğramış olacak."