Özel okullara teşvik paketi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulları sevindirecek önemli bir çalışmaya imza atıyor.



İçinde KDV indiriminin de bulunduğu teşvik paketine son şekli verildi. Üç yıl önce de benzer istekle Maliye Bakanlığı'nın kapısını çalan MEB, bu kez taleplerini yenileyerek ekonomiden sorumlu üç bakana da ayrı ayrı ulaştırdı.



Liste, Bakan Hüseyin Çelik imzasıyla 10 gün önce Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren, Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a gönderildi.



Pakette özel okulların uzun süredir beklediği vergi indirimi ve çeşitli teşvikler yer alıyor. Yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve yeni açılan okullar için 'Kurumlar Vergisi muafiyetinin 5 yıldan 10 çıkarılması, isteniyor. Çocuğunu özel okulda okutan velinin bu iş için bankadan aldığı kredinin faizinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanması talep ediliyor. Vergiden muaf tutulacak alanlarla ilgili Maliye'nin hazırladığı 'kanun taslağına özel okulların da ilave edilmesi' bekleniyor. Geçmiş yıllarda da kontenjanlarını tam olarak dolduramayan, bu yıl ise küresel krizin etkisiyle öğrenci bulamama endişesi yaşayan özel okullar, otomotiv ve beyaz eşya sektörüne yapılan vergi indirimlerinin eğitim sektöründen esirgenmemesini istiyor.



MEB, özel okulların öğrencilerine vereceği burslardan vergi alınmaması için ise ayrıca Maliye'ye bir yazı gönderdi. Burs verilen öğrencilerden KDV alınmasının uygulamayı olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Teşvik paketine özel okullardan destek geldi. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, "Hiç olmazsa bir öğretim yılı özel okullardan KDV alınmasın. Böylece bu krizi aşmış oluruz." dedi. Gülan, burslu okutacakları öğrenci için vergi alınmazsa, yüzde 3'lük ücretsiz öğrenci okutmaya sıcak bakacaklarını söyledi. Özel okullara sürekli 'zam yapmayın' çağrısında bulunduklarını belirten Gülan, "Velilerin ve okulların mağdur olmaması için çalışıyoruz. Eğer devletimiz bize destek çıkmazsa bazı özel okullar kapanma tehlikesi yaşayabilir. 30-40 bin öğretmen işsiz kalabilir." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, özel okulların istedikleri kadar öğrenciye diledikleri miktarda burs verebileceğini söyledi. Öğrencilerin burslarının kesildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çelik, aksine ilk kez kendi döneminde özel okulların öğrencilere burs verebileceğine dair kanun ve yönetmelik çıkardıklarını hatırlattı.

