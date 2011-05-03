-ÖZEL OKULLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Çocuklarını özel okullarda okutmak isteyen veliler için gelecek eğitim-öğretim yılının kayıt başvuruları sürüyor. Kayıt başvuruları geçen ay başlayan birçok özel anaokulu, ilköğretim okulu ve özel liselerin başvuru süresi devam ediyor. Özellikle kurayla öğrenci alacak olan bazı özel okullar 20-25 Mayısa kadar başvuru kabul ediyor. Özel okullar ana sınıfı ve ilköğretim birinci sınıflara genellikle mülakat ve noter huzurunda kurayla, ilköğretim ara sınıflara sınavla, liselere ise Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor. Bazı özel okullar da kontenjanlarını dolduruncaya kadar kayıt almayı sürdürüyor. Özellikle indirimden yararlanmak isteyen velilere okulların internet sitelerinden erken kayıt uyarıları yapılıyor. Eğitim ücretinin yüksekliği nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olan, okul yönetiminin ise talebin fazlalığını gerekçe gösterdiği TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulunun 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ücreti KDV dahil 38 bin TL olarak belirlendi. Anne-babası TED Ankara Koleji mezunu olan öğrencilerden ise anaokulu ücreti olarak yüzde 50 indirimle KDV dahil 19 bin TL alınacak. TED Ankara Koleji Vakfı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için 2007 doğumlu 5 yaş grubu öğrenci kaydedecek. Kontenjan 200 öğrenci olarak belirlendi. Başvuruların kontenjanı aşması halinde kura çekilecek. Adaylardan kayıt başvurusu sırasında eğitim ücretinin yüzde 30'u avans olarak alınacak. Anne-babası TED Ankara Koleji mezunu olan öğrenciler için 5 bin 700 TL, diğerleri için ise 11 bin 400 TL avans ödenecek. Aday kayıt başvuruları 21 Mayısa kadar sürecek. Kura tarihi 31 Mayıs 2011 Salı günü olarak belirlendi. Veliler, kayıtlara ilişkin ayrıntıları okulların internet sitelerinden öğrenebilecek.