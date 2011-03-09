-ÖZEL OKULLARA KAYIT BAŞVURUSU DA ''PARALI'' ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Özel okullar, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için kayıt hazırlıklarına başladı. Bazı özel okullar, kayıt başvurusu için de ücret talep ediyor. Çocuğunu özel okullarda okutmak isteyen velilerin kayıt maratonu başladı. Özel okullar ana sınıfı ve ilköğretim birinci sınıflara genellikle mülakat ve noter huzurunda kurayla, ilköğretim ara sınıflara sınavla, liselere ise Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor. Kura veya mülakat için ön kayıt başvuru tarihlerini internet sitelerinden yayınlamaya başlayan özel okullardan bazıları kayıt başvurusu için de ücret talep ediyor. Başvuru ücretleri okuldan okula değişiklik gösteriyor ve birkaç okula birden başvurmak isteyen velilerin belli bir bütçeyi gözden çıkarması gerekiyor. Ankara'daki Özel Tevfik Fikret Okulları, anaokuluna 2006 ve 2007, ilköğretim okuluna 2005 doğumlu öğrenci alacak. Bu okullar için 2-25 Mayıs arasında okula ön kayıt başvurusu yapılacak. Ön kayıt başvurusu için 80 TL ücret isteniyor. Kuralar 28 Mayıs 2011'de çekilecek. ODTÜ Geliştirme Vakfının anasınıflarına 2006 ve 2007 doğumlu öğrenci kaydı yapılacak. İlköğretim 6. sınıflara sınavla, liselere de SBS sonuçlarına göre öğrenci alınacak. ODTÜ Geliştirme Vakfı 2007 doğumlular için 18 Nisan-6 Mayıs, 2006 doğumlular ile ilköğretim 6. sınıflar için 18 Nisan-13 Mayıs arasında başvuru alınacak ve 21 Mayısta kura çekilecek. İlköğretim 6. sınıflara yönelik öğrenci alım sınavı 28 Mayısta yapılacak. ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarına kayıt başvurusu için 100 TL başvuru ücreti ödemek gerekiyor. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları okul öncesi için 4 Nisanda tanıtım günü düzenleyecek. Nesibe Aydın Okulları da anaokulu ve ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar için 9-24 Nisan arasında mülakatla öğrenci kabul edecek. Anaokulu ve ilköğretim okulu için 3 Nisan Pazar günü tanıtım yapılacak. Kayıt başvurusu için 30 TL ücret alınıyor. İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okuluna 5 yaş grubu öğrenci alınacak. Başvurular 9-26 Mayıs arasında kabul edilecek. Okul tanıtımı 23 Mayısta, kura çekilişi 28 Mayısta yapılacak. Yüce okullarına ön kayıt başvuruları başladı. 2005 ve 2006 doğumlu öğrenciler anasınıfına, 2004 doğumlular ilköğretim 1. sınıfa ön görüşme yoluyla kayıt yaptırabilecek. Özel Ankara Maya Okullarının anaokulu ile ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarına 5 Martta başlayan ön kayıt başvuruları 30 Nisana kadar sürecek. Anasınıfına kayıt yaptıracak öğrencilerin 2006, ilköğretim kayıt yaptıracakların 2005 doğumlu olması gerekiyor. Bu arada, özel okullar gelecek eğitim-öğretim yılı ücretlerini Mayıs ayı sonuna kadar velilere duyuracak.