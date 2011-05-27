-ÖZEL OKULLARA ENFLASYONDAN FAZLA ZAM ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Özel okullar, gelecek yıl öğrencilerden alacakları eğitim ücretlerine enflasyonun biraz üstünde zam yaptı. Ankara'daki özel okulların zam oranı yüzde 7-12 arasında değişiyor. Mevzuata göre, özel öğretim kurumlarının 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ücretini 31 Mayıs 2011 tarihine kadar açıklamaları gerekiyor. İlanlarla fiyatlarını velilere duyuran özel okulların genellikle yıllık enflasyon oranı olan 6.79'un birkaç puan üstünde fiyat belirledikleri görülüyor. Okul kademeleri arasında en yüksek ücreti, anaokulları için alınıyor. Anaokullarına giden öğrencileri için kullanılan eğitim materyallerinin maliyetlerinin yüksek olması ve beslenme giderleri nedeniyle ücret diğer kademelere göre daha yüksek belirleniyor. Ankara'da en yüksek ücreti TED Ankara Koleji Vakfı Anaokulu için belirlendi. TED Anaokulunun 2011-1012 fiyatı KDV dahil 38 bin TL olarak tespit edilirken bu fiyattan TED mezunlarının çocuklarına yüzde 50 indirim yapılarak 19 bin TL isteniyor. Ankara'da, özel ilköğretim okullarının fiyatları 12-16, liselerin fiyatları ise 12-17 bin TL arasında değişiyor. Ankara'daki bazı özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılı ücretleri şöyle: BİLKENT OKULLARI: Anasınıfı ve ilköğretim 5. sınıfa kadar KDV dahil 16 bin 270; ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar KDV dahil 16 bin 650 TL. Anasınıfı ve ilköğretim ücretlerine etüt, kültür, spor aktiviteleri, kırtasiye ve yemek giderlerinin dahil olduğu bildirildi. Ücretlere peşinat hariç 9 taksit yapılıyor. ARI OKULLARI: İlköğretime hazırlık sınıfı yemek ve beslenme dahil KDV hariç 11 bin 667; ilköğretim 1, 2, 3. sınıflar KDV hariç 11 bin 713; ilköğretim 4, 5. sınıflar KDV hariç 12 bin 83; ilköğretim 6, 7, 8. sınıflar KDV hariç 13 bin 287; Anadolu lisesi KDV hariç 13 bin 843; fen lisesi 9, 10, 11, 12. sınıflar KDV hariç 14 bin 23 TL. Yemek ücretleri ilköğretim 1-5. sınıflar KDV hariç 1625; ilköğretim 6, 7, 8. sınıflar ile Anadolu ve fen lisesinin tüm sınıfları için KDV hariç 1833 TL. AYŞE ABLA OKULLARI: Anasınıfı KDV dahil 11 bin; ilköğretim ve Anadolu Lisesi KDV dahil 12 bin 700; fen lisesi KDV dahil 13 bin 500 TL. Yemek ücreti KDV dahil 1900 TL. TED OKULLARI: Anaokulu KDV dahil 38 bin TL. Anne, babası TED mezunu olanlar için bu ücret 19 bin TL. TED Ankara İlköğretim Okulu ilköğretim 1-5. sınıflar KDV dahil 12 bin 480; ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise hazırlık ve lisenin bütün sınıfları KDV dahil 14 bin 650 TL. TEVFİK FİKRET OKULLARI: Anaokulu KDV dahil 14 bin 434 TL; ilköğretim ve lisenin tüm sınıfları KDV dahil 13 bin 483 TL. Anaokulunda yemek ücreti yıllık KDV dahil 2 bin 673 TL, ilköğretim 1-5. sınıflar için yemek ücreti KDV dahil yıllık 1837 TL, ilköğretim 6, 7, 8. sınıflar ile lise için KDV dahil yıllık 1701 TL. BİLİM ÖZEL OKULLARI: Anasınıfı KDV dahil 10 bin 75; ilköğretim 1-5. sınıflar KDV dahil 12 bin 90 TL; ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar KDV dahil 12 bin 770; lise 9-10. sınıflar KDV dahil 14 bin 725; lise 11-12. sınıflar KDV dahil 13 bin 905 TL. Yemek ücreti de bütün sınıflar için KDV dahil bin 925 TL. ÖZEL EVRENSEL EĞİTİM KURUMLARI: Anasınıfı KDV dahil 8 bin 500 TL; ilköğretim 1-4. sınıflar KDV dahil 9 bin 500; ilköğretim 5-8. sınıflar 11 bin TL; lise hazırlık 11 bin 500, Anadolu lisesi 9-12. sınıflar KDV dahil 13 bin 500, fen lisesi 9-12. sınıflar KDV dahil 13 bin 750 TL. Yemek ücretleri, anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıflar (kahvaltı dahil), ilköğretim 2-5. sınıflar KDV dahil 1750 TL; ilköğretim 6-8. sınıflar ile lise için KDV dahil 1850 TL. NESİBE AYDIN OKULLARI: Anaokulu KDV dahil 14 bin 600 TL; ilköğretim 1-5. sınıflar KDV dahil 12 bin 600 TL, ilköğretim 6-8. sınıflar KDV dahil 12 bin 900 TL; lise 9. sınıf KDV dahil 14 bin 600 TL, lise 10. sınıf KDV dahil 14 bin 950 TL, lise 11-12. sınıflar KDV dahil 16 bin 950 TL. Yemek ücretleri anaokulu, ilköğretim 1-3. sınıflar için KDV dahil 1725 TL, ilköğretim 4-8. sınıflar için KDV dahil 1450 TL; lise 9-12. sınıflar için KDV dahil 1550 TL. ÖZEL YÜCE OKULLARI: Anasınıfı KDV dahil 11 bin 200 TL; ilköğretim 1-3. sınıflar KDV dahil 12 bin 300 TL, ilköğretim 4-5. sınıflar KDV dahil 12 bin 600 TL, ilköğretim 6-8. sınıflar ile hazırlık sınıfı KDV dahil 13 bin 800 TL; Yüce Ankara Lisesi 9-12. sınıflar KDV dahil 14 bin 450 TL, Yüce Koleji 9-12. sınıflar ile Yüce Fen Lisesi 9-12. sınıflar KDV dahil 15 bin 200 TL. Yemek ücretleri anasınıfında KDV dahil 1780 TL, diğer sınıflarda KDV dahil 1955 TL.