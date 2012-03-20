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Politika

Özel okullar ile ilgili çarpıcı değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, meyhane, kahvehane, bar gibi alkollü içki satan yerlerin yakınında özel okul kurulması yasağı kaldırıldı.

20 Mart 2012 18:51

 

T24 - Özel okullar yönetmeliği değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, meyhane, kahvehane, bar gibi alkollü içki satan yerlerin yakınında özel okul kurulması yasağı kaldırıldı. Eski yönetmelikte okulun bu gibi yerlere 100 metre uzaklıkta olması şartı vardı.
 
Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklik azınlık okullarıyla ilgili.
 
Artık azınlık okullarında T.C. vatandaşı olmayan ailelerin çocukları da okuyabilecek.
 
Önceki mevzuatta azınlık okullarında sadece T.C. vatandaşı olan azınlıkların çocukları okuyabiliyordu. Ancak bu şart, T.C. vatandaşı olmayan azınlık çocuklarının eğitim hakkından yararlanmasını engelliyordu.
 
Bu yüzden o çocuklar için merdiven altı kaçak okullar kurulmuştu. Hatta kaçak olarak Türkiye'de yaşayan Ermenilerin çocukları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da gündeme getirilmişti.
Yeni düzenlemeyle özel okullarda daha önce bulunması zorunlu olmayan Atatürk Köşesi'de zorunlu hale getirildi.
 
 

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