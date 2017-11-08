Özel okullar da MEB'in merkezi sınavıyla öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine liselere giriş için hazırladığı yeni sınav sistemine özel okullar da dahil oldu. Türkiye Özel Okullar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, özel okullar tüm öğrencilerin girebileceği ve haziran ayında MEB tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal şunları söyledi:

"Bu sene bakanlığın yapacağı sınavı kullanacağız. Bakanlık ile önümüzdeki hafta başında görüşeceğiz. Onlardan onay alacağız. Kararımızı uygun gördükleri anda bunu okullara duyuracağız. Bu sene hiçbir okul ayrı sınav yapmayacak. Bizlerin toplu bir sınavı da olmayacak. Eğer Bakanlıkla teknik olarak büyük bir sorun çıkarsa bu durumda kendi sınavımızı yaparız.

"Özel liselere 100 bin öğrenci geliyor"

Yabancılar dahil 50 okul var. Özel liselere 100 bin dolayında öğrenci geliyor. Dernek olarak bir sınav veya organizasyon yapmıyoruz. Ancak sınavla öğrenci alan okulların taleplerini bu okullardan oluşturduğumuz 9 kişilik komisyonla yürütüyoruz. Bu sene için aldığımız karar bu yönde. Yerleştirmelerde eskiden olduğu gibi yapılacak. Okullar kayıt takvimini belirleyecek. Yine taban puan ilan edilecek. Asil ve yedek kayıtlar alınacak. Puanlama sistemi ise Bakanlıkla yapacağımız görüşmeler sonrası belirlenecek. Şu an öğrenciler aynı şekilde çalışmalara devam etsinler.”