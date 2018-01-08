Özel okula haciz geldi, 600 öğrenci mağdur oldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 600 öğrencisi bulunan özel okula gelen haciz yüzünden eğitim durdu. Veliler ise çocuklarının eğitiminin aksamasına tepkili.

Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu. 9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şok oldu.

Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Yaşananlardan habersiz olan veliler durumu öğrenince okula geldi. Çocukları dersteyken sıra, masa ve klimaların söküldüğünü iddia eden veliler, yaşananlara tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veli ve öğretmenler, hiçbir muhatap bulamadıklarını söylerken, çocuk başına yaklaşık 19 bin lira ödediklerini ve senetlerini de alamadıklarını iddia etti.

Torununu geçen yıl bu okulda ikinci sınıfa kaydettirdiğini söyleyen Erdal Güllüdağ, “Bu yıl da çocuk okula devam edecekti. Maalesef okulun iflas ettiğini öğrendik. Bazı veliler paranın tamamını peşin ödemiş. Bazıları da senet vermiş. Ne onlar paralarını alabildi, ne biz senetlerimizin karşılığını alabiliyoruz. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu okulun şu anda ne olacağı da belli değil. Öğretmenler, çalışanlar maaşlarını alamamış. Biz de çocuklarımızı nerede götüreceğiz, nerede okutacağız? Kalan paralarımızı alacak mıyız o da belli değil. Ortalıkta Milli Eğitim\'den de kimse yok. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de karar alacaklarını söylüyor. Alacakları kararla da herhalde okulu kapatacaklar. Tamam da çocuklar ne olacak? Burada yüzlerce öğrenci var. Onlar ne olacak? Veliler binbir zorlukla ödedikleri o paraları nasıl alacak? Herkes sahipsiz bir durumda\" diye konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Arslan, yaşananlardan dolayı okula geçen cuma günü müfettişler gönderdiğini belirterek, “Müfettişlerimiz raporlarını hazırlayıp bakanlığa sundu. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda biz de gerekeni yapacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI