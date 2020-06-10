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Eğitim

Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam

10 Haziran 2020 20:41

Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.

Haber Global'in haberine göre; Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada, "Bu seneki artış oranlarımız ortalama yüzde 11-12 civarlarında olacak. Makul bir artış yapıldı. Kiralar artıyor. Çalıştırdığımız insanlar, öğretmenlerimizin maaşlarında illa ki artış olacak. Vergiler, masraflar arttığı için böyle bir sonuca varılıyor" dedi.

Bazı özel okulların fiyatları şöyle:

Robert Koleji: 167 bin TL

Hisar Lisesi: 97 bin TL

Enka: 93 bin TL

Açı lisesi: 85 bin TL

En ucuz özel okul fiyatı ise ortalama 15 bin lira.

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