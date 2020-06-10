Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam

Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.
Haber Global'in haberine göre; Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada, "Bu seneki artış oranlarımız ortalama yüzde 11-12 civarlarında olacak. Makul bir artış yapıldı. Kiralar artıyor. Çalıştırdığımız insanlar, öğretmenlerimizin maaşlarında illa ki artış olacak. Vergiler, masraflar arttığı için böyle bir sonuca varılıyor" dedi.
Bazı özel okulların fiyatları şöyle:
Robert Koleji: 167 bin TL
Hisar Lisesi: 97 bin TL
Enka: 93 bin TL
Açı lisesi: 85 bin TL
En ucuz özel okul fiyatı ise ortalama 15 bin lira.