Özel okul teşvik sonuçları açıklandı. Özel okul teşvik sonuçlarını meb.gov.tr adresinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan okulların listesi http://meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 75 bini ilk kez olmak üzere toplamda 340 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25'i kadar öğrenci yerleştirilir.

Tutarlar ve öğrenci sayıları

Okul Öncesi - 2.860 TL - 6000 Öğrenci

İlkokul - 3.440 TL - 15.000 Öğrenci

Ortaokul - 4.000 TL - 15.000 Öğrenci

Ortaöğretim - 4.000 TL - 15.000 Öğrenci

Temel Lise - 3.440 TL - 24.000 Öğrenci

Başvuru ve yerleştirme takvimi

Özel okul teşvik desteği kapsamında tercih edilebilecek okullar 5 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Öğrenciler aşağıda yer alan linke tıklayarak özel okul teşvik desteğinden yararlanıp yararlanamayacaklarının sorgulayabiliyorlar.

Özel okul teşvik desteğine hak kazanan öğrenciler 6-19 Eylül arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirme sonuçları ise 20 Eylül'de açıklanacak. Nakil ve kesin kayıt işlemleri 21-26 Eylül arasında tamamlanmış olacak.

Ek yerleştirme ile özel okul teşviğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için yerleştirme sonuçları 27 Eylül, kayıt işlemleri ise 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

Yerleştirme işlemleri

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Sınır seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25'i kadar öğrenci yerleştirilir.

Ek yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yerleştirme yapılacaktır.