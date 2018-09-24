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Eğitim

Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Özel okul teşvik ek yerleştirmelerinin sonuçlarını bekleyenler için MEB'ten açıklama geldi

24 Eylül 2018 20:35

Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedelinin yüzde 35’i Kasım, yüzde 35’i Şubat ve yüzde 30’u Haziran ayına olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecek. 

Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız...

Özel okul teşvik başvuru ve yerleştirme takvimi:

07 Eylül 2018 - Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı
 
07 -14 Eylül 2018  - Öğrencilerin Tercih İşlemleri
 
17 Eylül 2018    - Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
 
17-21  - Eylül 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
 
24 Eylül 2018   - Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
 
24-28 Eylül 2018  - Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

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