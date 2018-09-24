Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedelinin yüzde 35’i Kasım, yüzde 35’i Şubat ve yüzde 30’u Haziran ayına olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecek.

Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız...

Özel okul teşvik başvuru ve yerleştirme takvimi:

07 Eylül 2018 - Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı



07 -14 Eylül 2018 - Öğrencilerin Tercih İşlemleri



17 Eylül 2018 - Yerleştirme Sonuçlarının İlanı



17-21 - Eylül 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri



24 Eylül 2018 - Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı



24-28 Eylül 2018 - Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri