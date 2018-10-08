Özel okul sayısı 4 yılda 2 kat arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özel okulların sayısının son yıllarda katlanarak artmasını, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer'in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre, 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısının, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 11 bin 694’e çıktığını açıkladı. 4 yılda iki katına çıkan özel okula giden öğrenci sayısı ise 1 milyon 350 bini geçti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gürer, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere özel okul sayısında son yıllardaki belirgin artışın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Son 4 eğitim-öğretim yılında özel okul sayısının neredeyse yüzde 100 oranında arttığına vurgu yapan Gürer, “Devlet okullarında yaklaşık 15 milyon öğrenci eğitim öğretim görürken, özel okullardaki eğitim öğretim gören öğrenci sayısı 1 milyon 400 bine yaklaşmıştır. Bu rakam her yaklaşık 10 öğrenciden birinin özel okulda eğitim aldığını göstermektedir. Özel okulların resmi okullara oranı da 10’da 1 olarak ortaya çıkmaktadır. Son 4 yılda gerçekleşen bu artış dikkate değer ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur” diye konuştu.

“Devlet okulları kaderine terk edildi”

Özellikle kırsal kesimlerde devlet okullarının kendi kaderine terk edildiğine işaret eden Gürer, “Özel okulların kamu kaynaklarıyla da desteklendiği bilinmektedir. Devletin, Milli Eğitim’e bağlı okullara da gereken ilgiyi göstermesi, okullarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik girişimde bulunması şarttır. Öğretmen açığı, hizmetli yetersizliği, derslik sorunu, kapanan köy okulları, taşımalı eğitim, ikili eğitim gibi sorunlar, artık devlet okullarının yaşadığı sorun olmaktan çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.