Özel öğretimde kriz endişesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, dünyada yaşanan krizin özel öğretimi de etkilediğini belirterek, "Krizin bizi etkilediği oranda özel okulların, karlılığından vazgeçerek öğrenci kaybetmeme yoluna gitmesi gerekli" dedi.



Küçük, Türkiye Özel Okullar Birliği'nce düzenlenen "Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu" konulu sempozyumda, özel öğretimin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



‘Okulların yüzde 55’i boş durumda’



Özel öğretim kurumları içinde okul öncesi eğitimde yüzde 48, ilköğretimde yüzde 52, ortaöğretimde yüzde 33 doluluk oranı olduğunu anlatan Küçük, özel okullardaki genel doluluk oranının yüzde 45 olduğunu söyledi. Okulların yüzde 55'inin boş durumda olduğunu belirten Küçük, eğitim gören 390 bin öğrencinin olduğunu, ancak 450 binlik kapasitenin var olduğunu ifade etti.



‘Özel eğitime teşvik şart!’



2023 yılında özel öğretimin bugünkünden daha iyi olacağını vurgulayan Küçük, özel öğretime muhakkak teşvik olacağını söyledi. Küçük, "Gelişmiş ülkelerde bu var. Bazı ülkelerde, devlet bir öğrenciye yaptığı masrafın bir kısmını veya tamamını özel okula veriyor. Arsayı tahsis ediyor bir çok ülke. Bir çok ülkede belediyeler okulu bile yapıyor. Çok az ülke özel okullardan vergi alıyor. SSK'sını ödeyen kurumlar var" diye konuştu.



Teşvikin olması halinde özel okullardaki öğrenci sayısının kesinlikle artacağına dikkat çeken Küçük, "2023'de kişi başına düşen milli gelir artacağı için özel okullara giden öğrenci sayısı da artacak. Özel okullardaki öğrenci sayısının artacak olmasının bir sebebi de çocuk sayısının azalacak olması. Bu sayıdaki azalma özel okullara giden öğrenci sayısını artırır. Birçok aile

çocuklarını özel okula göndermek istiyor ama 3'ünü birden gönderemiyor," dedi. Küçük, 2023 yılında eğitimli insanın değerinin çok artacağını, bunun için de özel okullara rağbetin artacağını söyledi.



Şu anda özel okullarda 30 binin üstünde öğretmen olduğunu açıklayan Küçük, bu öğretmenlerin tamamının SSK giderinin 120 milyon lira olduğunu belirtti.



‘Özel okullarda başarı oranı daha yüksek’



Özel okullardaki başarı düzeyinin diğer okullara göre daha yüksek olduğunu ifade eden Küçük, 2008 yılındaki OKS'de ilk 100'e giren okullardan 98'inin özel okul olduğunu kaydetti.



Özel öğretim kurumlarının önünü açmak niyetinde olduklarının altını çizen Küçük, özel okul sahiplerinden, yapılması gerekenleri kendisine iletmelerini istedi. Küçük, "Teşvik denen şey bir lütuf olarak görülmüyor, bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor" dedi.



"Özel öğretimin genel öğretim içindeki oranı yüzde 2.7'dir"diyen Küçük, bu oranın düşünülen, hayal edilen bir oran olmadığını söyledi.



Dünyada yaşanan krizi hatırlatan Mehmet Küçük, şöyle devam etti: "Bu kriz bizi de etkiliyor. Önümüzdeki yıl için endişeliyim. 2001 krizi sonrasında olduğu gibi öğrenci oranımız yüzde 16 azalırsa, bu 60 bin öğrenci kaybedilecek demektir. Bu öğrenciler özel okullardan ayrılıp boşta kalmayacaklar elbette. Resmi okullara gidecekler. 60 bin öğrencinin devlet okullarına yönelmesi devlete ek masraf yaptıracak.



‘60 bin öğrenci için 2 bin derslik’



Bir hesap yaptım, 60 bin öğrenci için 2 bin derslik ihtiyacı doğacak. Bu derslikler için 200 milyon TL'lik bina yatırımı yapılması gerekiyor. Devletimizin bu öğrenciler için öğretmen masrafları olacak. Bin 500 öğretmen görevlendirmesi gerekir. Bu okulların elektrik, su, donanım ihtiyaçlarını da düşündüğünüz zaman devlet önemli ölçüde zarara uğramış olacak."



Özel okulların, krizin etkilediği oranda, karlılığından vazgeçerek öğrenci kaybetmeme yoluna gitmesi gerektiğini belirten Küçük, "Teşvik konusunda söylediklerim temenni. Yakın zamanda verilecek falan diyemiyorum. Bursluluğu biz de düşünüyoruz, taslak yönetmeliğe koyduk, bunun çıkması gerek. Biz yönetmeliği hazırladık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na gönderdik. Gelecek yıla yetişir diye ümit ediyoruz" diye konuştu.



Özel öğretim kurumlarının ders kitapları üzerinde de bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Küçük, "Önümüzdeki yıl için biraz zor ama daha sonraki yıllarda ücretsiz ders kitabı dağıtılacak" dedi.

