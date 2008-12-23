Özel ödüller belli oldu

12-22 Mart 2009 tarihleri arasında Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 20. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin ‘özel ödülleri’ belirlendi. Vakıf, bu yıl da sinema sanatına emek vermiş, sinemayı yüceltmiş sanatçıları ve kurumları ödüllendirmeye devam ediyor.



Aziz Nesin Emek Ödülü Macit Koper’e



Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında her yıl verilen Aziz Nesin Emek Ödülü’nü; oyuncu olarak yer aldığı filmlerdeki sıra dışı ve etkili oyunculuğuyla Türkiye sinemasına farklı bir bakış getirdiği ve senaryo yazarı olarak Türkiye sinemasının geleneksel kalıplarının dışında, yenilikçi yapıtlar ortaya koyduğu, canlandırdığı karakterlere benzersiz bir üslup kazandırdığı gerekçesiyle Macit Koper’e vermeyi uygun bulmuştur.



Kitle İletişim Ödülü GİSAM’a



Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Kitle İletişim Ödülü’nü ise; lisansüstü düzeyde yabancı öğretim üyeleri ve uzmanlarla kuramsal ve uygulamalı kursları düzenlenmesi, medya alanında (sinema-televizyon, fotoğraf vb.) yayınların gerçekleştirilmesi, yetiştirdiği genç sinemacılarla, sinema eğitiminin üniversitelerde kurumsallaşmasına yaptığı katkılar nedeniyle GİSAM’a (Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Üretim Merkezi) vermeyi uygun bulmuştur.



Sanat Çınarı Sun’a



2002 yılından bu yana ülkemiz sanatına görsel iletişim yoluyla katkıda bulunan Ankaralı sanatçılara Sanat Çınarı unvanı vermeyi kararlaştıran Ankara Uluslararası Film Festivali bu unvanı, besteleriyle kitlelere ulaşmayı öngörmüş, son 40 yılı kapsayan sanatsal serüveni boyunca eğitim müziği, radyo ve televizyonun bu alandaki dolaysız işlevi ve film müzikleri gibi yollarla müziksel amaçlarını yaşama geçirmeye çalışarak müzik alanına yaptığı katkılardan dolayı Muammer Sun’a sunmayı uygun bulmuştur.



Son Başvuru Tarihi 26 Aralık



Festival’de başvurular devam ediyor. Ulusal uzun, kısa ve belgesel film yarışmalarına başvuruların devam ettiği 20. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin yarışma yönetmeliklerine ve başvuru formlarına www.filmfestankara.org.tr adresinden ulaşılabilir. Yarışmalı bölümlere son başvuru tarihi 26 Aralık 2008.

