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(ÖZEL) MÜTEAHHİT SATIŞA ÇIKARDIĞI DAİREDE ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) Beyoğlu'nda, Cafer Çelik adlı müteahhit, satışa çıkardığı dairede kafasına çekiçle vurularak öldürüldü

21 Şubat 2018 03:52

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA)
Beyoğlu\'nda, Cafer Çelik adlı müteahhit, satışa çıkardığı dairede kafasına çekiçle vurularak öldürüldü. Cesedi oğlu tarafından bulunan müteahhitin, daireye, bir müşteriyle buluşmak için gittiği öğrenildi. 
Olay, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi 2/4 numarada meydana geldi. Oğullarıyla birlikte müteahhitlik yapan Cafer Çelik, satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, en son saat 11.00 sıralarında görüştükleri Cafer Çelik\'i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı. 

Müteahhitin oğlu Ramazan Çelik, akşam saatlerinde, satılığa çıkarılan dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik, en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca, bu kez babasını cep telefonundan aradı. Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi. 
Dairenin içinde babasını arayan oğlu, Cafer Çelik\'in kanlar içinde yerde yatan cesediyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren Ramazan Çelik, bina sakinleri ve mahalleli tarafından teskin edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, müteahhit Cafer Çelik\'in, cesedinin yanında bulunan çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemelerin ardından, Çelik\'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
 
Görüntü dökümü:
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-Toplanan kalabalık
-Polis ekipleri
-Cenaze aracı
-Olayın olduğu bina
-Akrabaları
-Cenazenin taşınması
-Ölen kişinin arabası
Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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