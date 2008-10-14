Özel müşteriye mavi turlu fuhuş!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen ‘Dalyan’ operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin iki üyesinin de başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Çetenin, limuzinle havalimanında karşıladığı özel müşterilerine fuhuş yaptırmak için mavi turlar düzenlediği ortaya çıktı.



Polis, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen çeteyi yaklaşık bir ay süreyle takibe aldı. 10 Ekim 2008 tarihinde harekete geçen polis, toplam 18 ev, otel, apart, villa ve restoran ile 4 lüks tekneye operasyon düzenledi. 60 polisin katıldığı ‘Dalyan’ adı verilen operasyonda Rusya, Gürcistan, Azerbeycan, Moldovya ve Bulgaristan’dan turist olarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Azerbaycanlı K.M. (33), Moldovyalı M.O. (27), Gürcistanlı Z.S. (30), Rus Y.T. (32) ile S.D. (47), S.Z. (28), H.K.S. (32), A.D. (40), O.Ö. (40), M.D. (32), H.O.M (39), A.M.'ı (31) gözaltına alındı. Baskındaki aramalarda fuhuş yapan kadınların ve müşterileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı bilgisayarlar, çok sayıda porno CD, bir ruhsatsız tabanca, fuhuştan elde edildiği sanılan bin 700 YTL, 100 euro, 30 pound, havale dekontları, yabancı kadınlara ait uçak biletleri, sahte rehber kokartları ve hesap hareketliliğini gösteren defterler ele geçirildi.

Sabıkalı olanlar soyadını değiştirmiş

Gözaltına alınan zanlılar arasındaki yabancı uyruklu kadın satıcılarının aynı suçtan Bodrum'da daha önce yakalanıp sınır dışı edildikleri ancak soyadlarını değiştirerek yeniden Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Kendi istekleri ile fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4 yabancı uyuruklu kadının ‘mağdur’ olarak değil ‘zanlı’ olarak gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların, ifadelerinden bir turizm acentesi aracılığıyla rehber olarak çalıştırılmak üzere Türkiye’ye getirdikleri, sahte profesyonel rehber kokartı düzenledikleri genç kadınları, turistik bölgelerde otellerde çalıştırdıkları, ardından fuhuşa zorladıkları ve aracılık yaptıkları anlaşıldı.

4-5 bin euroya mavi tur

Çetenin, Rusya, Ukrayna ve Moldovya'daki bazı seyahat acenteleri aracılığıyla birlikte Bodrum'da lüks yatlarla Yunan adalarına beş günlük günlük ve bir haftalık 4- 5 bin euroya mavi yolculuk düzenleyip, ‘Mavi rüyada yolculuğa hazır mısınız?’ sloganıyla rezervasyon yaptıkları da belirlendi. Yunanistan'ın Rodos, Girit ve Santorini Adaları'na düzenlenen mavi turların yanı sıra çetenin havayolu ile fuhuş amaçlı gelen zengin Rus müşterileri Milas- Bodrum Havalimanı'nda limuzin ve VIP araçlarla karşılandığı ileri sürüldü.

12 zanlı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından ‘örgütlü fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak’, ‘fuhuş amacıyla ülkeye insan sokmak’ ve ‘fuhşa aracılık’ suçlamasıyla, bugün sabah saatlerdinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Çetenin üyesi oldukları ileri sürülen Z.R ve M.S.A.'nın da başka bir suçtan cezaevinde oldukları belirlendi.

