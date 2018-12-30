(ÖZEL) Musa Aydın: "Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik"

\"Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz\"

Buse Nur ARSLANOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA)

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, son yıllarda alınan başarıları ve 2018 yılını Demirören Haber Ajansı\'na değerlendirdi.

Aydın, \"5 kez Avrupa\'da İstiklal Marşımızı okuttuk, adeta Avrupa\'ya ezberlettik\" dedi.

2019 Dünya Şampiyonası\'nda kota alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na katılmak istediklerini belirten Musa Aydın, \"2016 Rio Olimpiyatları\'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5\'ini güreşte kazanmıştık. 52 yıl aranın ardından böyle bir başarı yakalamıştık. 2017 Avrupa Şampiyonası\'nda 68 yıl aradan sonra 5 şampiyon çıkardık. 2017 Dünya Şampiyonası\'nda ise 3 sporcumuz şampiyon oldu. 2018 Avrupa\'da yine 5 şampiyon çıkardık. 2018 Dünya Şampiyonası\'nda 9 madalya kazandık. Tabii bundan sonraki hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası\'nda kota alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na gitmek. Bir yıl boyunca yaptığımız hazırlıkların ardından olimpiyatlarda ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ÇITAMIZ YÜKSELDİ\"

2016 Rio Olimpiyatları\'nda 5 madalya kazandıklarını hatırlatan Musa Aydın, \"Artık çıtamız yükseldi. 2012 Londra Olimpiyatları\'nda bronz madalya, 2016\'da 5 madalya kazandık. Bundan sonraki hedefimiz de bu 5 madalyanın altına düşmemek elbette. Altyapıdan Evin Demirhan, Buse Tosun gibi çok önemli isimler geliyor. Serbestte Süleyman Atlı, Fatih Erdin var. Grekoromende Fatih Cengiz, Murat Dağ gibi isimler de var. Metehan da bizim dönemimizde iki sene üst üste dünya şampiyonu oldu. Alttan yine Kerem Kamal var. Yunus Emre Başar var çok yetenekli bir sporcumuz. Türk güreşi yeni dönemde çok başarılı sporcular kazandı. Başarılar kazandı. İnşallah bu da böyle devam edecek. Alttan gelen yetenekli sporcular da hep gelecek\" açıklamasında bulundu.

\"KAMPLARDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ\"

Son yıllarda üst üste gelen başarılarla ilgili başlıca sebebin moral ve motivasyon olduğunu dile getiren Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, sporcularla aralarında ağabey-kardeş ilişkisi olduğuna vurgu yaptı. Aydın, \"Milli takım kamplarımızda bilimsel çalışmalar yaparak sporcularımızı yakından takip ediyoruz. Psikoloğumuz, fizyoterapistimiz, doktorlarımız, kondisyonerimiz, masörümüz yer alıyor kamplarımızda. Biz bir ekibiz, aile gibiyiz. Sporda moral, motivasyon çok önemli. Sporcularla ağabey-kardeş ilişkimiz var. Bu yüzden güzel bir ekip, aile olduk. Sonuç itibarıyla da bu moral ve motivasyonun ardından başarılar gelmeye başladı\" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Musa Aydın\'ın açıklamaları

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