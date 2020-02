(ÖZEL) Milli okçu Yasemin'in hedefi olimpiyat madalyası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

POLONYA\'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda bireysel ve takım kategorilerinde iki altın madalya kazanıp bir dünya rekoru kıran 19 yaşındaki İzmirli milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, ana hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda derece elde etmek olduğunu söyledi. Mete Gazoz\'la birlikte Polonya\'da ilk gün gençler dünya ve büyükler Avrupa rekoru kırdıklarını, ikinci gün kadınlarda Avrupa Oyunları kotası kazanıp Avrupa Şampiyonu olduklarını belirten Yasemin, \"18 yıl sonra bayanlar takımda ülkemize madalya getirdik. Son gün bireysel atışlarda finale yükseldim ve altın madalya kazandım. Benim için dolu dolu bir yarışma oldu. Bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa\'ya dinletmek gurur verici. Çok mutluyum\" dedi.

Daha önce genç yaşında olimpiyat kotasını geçmeyi başaran milli okçu, 2016 Rio Olimpiyatları\'nda yarıştığında 17 yaşında olduğunu hatırlatıp, \"O zaman da iyiydim ancak genç ve tecrübesizdim. Şu an daha tecrübeliyim. Rio\'da hava şartları bozuktu, bu da beni olumsuz etkiledi. 2020 Olimpiyatları\'nda madalya alacağımı düşünüyorum\" diye konuştu.

Yılın 300 günü kampta olduklarını, haftanın 6 günü, günde 8-10 saat antreman yaptığını belirten Yasemin, öncelikli hedefenin gelecek yıl Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası\'nda dereceye girmek olduğunu söyleyerek, \"Dünya Şampiyonası\'nda olimpiyat kotası kazanmayı hedefliyorum. Hem Avrupa Oyunları hem de Dünya Şampiyonası\'nda madalya hedefim var\" yorumunu yaptı.

Türkiye\'nin milli takım olarak dünyada Kore\'den sonra en iyi takım olduğunu belirten başarılı sporcu, \"Avrupa\'nın 1 numarası haline geldik. Avrupa\'da en fazla madalya kazanan ülke biziz. İzmir Büyükşehir Belediyespor\'da 9 yaşında bu spora başladım. Benim buralara gelmemin en büyük sebebi ailemin desteği. Her zaman yanımda oldular. Küçük bir çocukken oyun oynamak istiyordum ancak her gün antrenmana gelmem gerekiyordu. Ailem bu konuda beni zorladı, o zamanlar anlamıyordum ancak şimdi onları anlıyorum. Disiplin ve aile desteği çok önemli. Çoğu aile çocuğunun okuluna önem veriyor. Bu yüzden olimpiyatlarda fazla madalya alamadığımızı düşünüyorum. Ailelerin spora destek vermesi her şeyi değiştirir\" yorumu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yasemin Ecem Anagöz\'le röportaj

- Yasemin Ecem Anagöz\'den okçuluk salonunda detay görüntü

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)