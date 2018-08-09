(Özel) Milli okçu Mete, 'dünyanın 1 numarası' olmayı hedefliyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Türk okçuluğunun en başarılı erkek sporcusu olarak anılan Mete Gazoz (19), dünya sıralamasında 7\'nciliğe yükseldi. Büyüklerde ilk defa iki yıl önce katıldığı Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Gazoz, \"3 hafta sonra Avrupa şampiyonası var. Bu kez yarım kalan işimi tamamlamayı düşünüyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda da altın madalya kazanmak istiyorum\" dedi.

İstanbul\'da doğan Mete Gazoz, milli takım antrenörü babası Metin Gazoz\'un yönlendirmesiyle 6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu. Anne ve babasının desteğiyle okçulukta başarı yakalamayı hedefleyen Mete, omuzlarını geliştirmek amacıyla 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti. Koordinasyon sağlamak amacıyla basketbol da oynayan Mete, görme ve dikkat yeteneğini artırmak için 1 sene resim kursuna gitti. Göz ve el koordinasyonuna katkı sağlaması amacıyla 2 sene piyano kursu alan Mete, sanatın ve sporun çeşitli dallarında eğitim alarak kendini geliştirdi. Okçulukta genç yaşta kazandığı başarılarla Türkiye\'nin gururu olan Mete, ilk defa Bakü\'de düzenlenen Avrupa Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil etti. 2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası\'nda bireysel olarak gümüş madalya kazanan Mete, 2016 Rio Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi temsil ederek ülke çapında üne kavuştu.

BİR AYDA 25 SIRA YÜKSELDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda Okçuluk Milli Takımı\'nda madalya hedefleyen sporcular arasında yer alan Mete, 1 ayda elde ettiği başarılarıyla dünya sıralamasında 32\'ncilikten 7\'nciliğe yükseldi. Bulgaristan\'da 30 Temmuz\'da yapılan 2018 Avrupa Grand Prix yarışında, ardından 22 Temmuz\'da Berlin\'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finalinde altın madalya kazanan Mete, gelecek yıl da Avrupa ve dünya şampiyonalarında hedeflediği madalyaları kazanarak dünyada 1 numaraya yükselmeyi istiyor. Mete, 2019 yılı performansıyla dünyanın 1 numarası olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılmayı istediğini söyledi.

KAYBETTİĞİ ALTIN MADALYA HIRSLANDIRDI

Son dönemde başarıları ve performansındaki artışa değinen Mete Gazoz, sezonun ilk yarışında Dünya şampiyonası sıralamasında Türkiye rekoru kırmasına rağmen ikinci olduğunu hatırlattı. Altın madalyayı kaybetmenin kendisini çok hırslandırdığını vurgulayan Mete, İspanya\'da yapılan Akdeniz Oyunları\'nda Türkiye rekoru kırarak şampiyonluk kazanarak, özgüveninin yerine geldiğini söyledi. Akdeniz Oyunları sonrasında dünya sıralamasında 32\'nci olduğunu belirten Mete, Gençler Avrupa Şampiyonası\'nda milli takım olarak altın madalya kazanmalarının kendisini mutlu ettiğini aktardı.

\"BİRİNCİ OLACAĞIMI ŞAMPİYONA ÖNCESİ HİSSETTİM\"

Dünya Kupası Final yarışında antrenman atışlarındaki başarısıyla birinci olacağını şampiyona öncesi hissettiğini ve arkadaşlarıyla paylaştığından bahseden Mete, altın madalya kazanması sonrası dünya sıralamasının hızla yükseldiğini anlattı. Dünya sıralamasında 2 yıl önce 10\'unculuğa kadar yükselebildiğini hatırlatan Mete, \"Şu anda dünya sıralamasında 7\'nciyim\" dedi.

\"AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NDA YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIM\"

Polonya\'da düzenlenecek 2018 Okçuluk Avrupa Açık Hava Şampiyonası\'nda ve sonrasında hedeflerini anlatan Mete, şöyle konuştu: \"3 hafta sonra Polonya\'da Avrupa şampiyonası var. İki sene önce Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda ilk defa katıldığımda ikinci olmuştum. Bu kez yarım kalan işimi tamamlamayı düşünüyorum. Bu yarış bizim için önemli. Çünkü 2019 yılında gerçekleşecek Avrupa Oyunları için takım kotası kazanmak istiyoruz. Avrupa Oyunları\'nda takım halinde şampiyonluk şansımız çok fazla. Dünyaya Türk okçularının başarısını göstermek istiyoruz.\"

\"2020\'DE ALTIN MADALYA KAZANACAĞIM\"

Son dönemde kazandığı başarılarda antrenörlerinin büyük desteği olduğunu dile getiren Mete, \"İnsanların ilgisi, tebrik mesajları, çok mutlu ediyor. Yurt dışında ülkemizi temsil ediyoruz. Sonra ülkemize döndüğümüzde halkın bize ilgisi sporumda daha da iyi olma hissi veriyor. Harika bir duygu bu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na milli takım olarak katılmak istiyoruz. Altın madalya kazanmak istiyorum. Hissediyorum, alacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mete Gazoz\'dan detay

-Mete Gazoz\'un açıklamaları

-Takım arkadaşlarıyla görüntü

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