(Özel) Milli judocu Esir: "Öğretmenlerim erkekleri dövmemem için beni spora başlattı!.."

\"Hedefim Gençler Dünya Şampiyonası\"

\"Çok büyük hedeflerim var\"

Ercan ATA / MARİBOR,(DHA)

Slovenya\'nın Maribor şehrinde yapılan Avrupa Gençler Judo Şampiyonası\'na ilk kez katılan ve bronz madalya kazanan milli sporcu Kübranur Esir, \"İlk okulda çok yaramaz bir çocuktum. Sürekli kavga eder ve erkekleri döverdim. Öğretmenlerim erkeklerin yakasını bırakmam için beni spora başlattılar\" diyerek, judonun tam kendisine göre bir spor olduğunu belirtti ve hedeflerini anlattı.

\"HEDEFİM GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI\"

Bu şampiyonaya gelirken hedefinin madalya olduğunu söyleyen Esir, \"İlk hedefime ulaştım. Birçok Uluslararası yarışmada madalya kazandım ama gençlerde ilk Avrupa madalyam. Hedefim Gençler Dünya Şampiyonası. İnşallah kadroya girer ve orada da madalya kazanırım. Tabii ki her sporcunun hedefi olimpiyatlar. 2018 yılında kota müsabakaları başlayacak ve çok yoğun bir dönem olacak biz sporcular için. Ülkem için 2020 Olimpiyatları\'na gitmeyi çok ama çok istiyorum. Rizeliyim ve Çaykur Rizespor kulübünün sporcusuyum. 4 yıldır Trabzon\'da hazırlık merkezinde çalışıyorum. Burada hazırlıklarımız çok iyi geçiyor. Devletimizin ve federasyonumuzun sunduğu imkanlar çok iyi. Bizim sporcu olarak görevimiz, bu hizmetlerin karşısında uluslararası müsabakalarda alacağımız başarılarla cevap vermek olmalı\" dedi.

\"ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİM VAR\"

Avrupa üçüncüsü milli sporcu Kübranur Esir, \"Öğretmenlerim enerjimi spor yaparak atacağımı söylediler. Bu sayede erkeklere de takılmazsın diyerek beni judo sporuna başlattılar. Ailemde sporcu yok ama bana çok destek oluyorlar. Judo tam benlik bir spor. Judo beni çok rahatlatıyor. Fiziksel ve mental olarak tam judo için yaratılmışım diyebilirim. Gençlerde benim kilomda kimse yok ama büyüklerde var ve büyüklere yükseldiğimde daha rahat bir çalışma ortamım olacak. Çok büyük hedeflerim var ve bunları gerçekleştireceğime olan inancım tam. Hocalarıma ve federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Günü geldiğinde olimpiyatlarda kürsüye çıkacağıma olan inancım sonsuz. O günü iple çekiyorum\'\' diyerek sözlerini noktaladı.

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