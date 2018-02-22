(özel) Milli basketbolcu Göksenin Köksal: "2 maçtan da galip ayrılmak istiyoruz"

\"Letonya maçını rahat kazanacağımızı düşünüyorum\"

\"Oktay Mahmuti\'nin gelişiyle daha savaşan bir takım görüntüsündeyiz\"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Çin\'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası\'na katılmak üzere eleme grubu maçları oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikide iki yaparak başladığı B Grubu\'nda yarın İsveç\'e konuk olacak. Başkent Stockholm\'deki Hovet Arena\'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00\'de başlayacak. A Milliler ikinci maçını ise 26 Şubat\'ta yine deplasmanda Letonya ile oynayacak.

Galatasaray Odeabank\'ın milli basketbolcusu Göksenin Köksal, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, 2 karşılaşmadan da galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan Göksenin Köksal, \"Özellikle oynadığımız 2 maç vardı. 2\'de 2 yapmıştık. Bir jenerasyon değişikliği vardı ve uyum sürecini o iki maçta çok iyi geçtik. Şimdi de yine sezon içerisinde bir kamp dönemindeyiz. Genç olmamıza rağmen takımda bizden daha genç olan kardeşlerimiz var. Daha yaşlısı da bulunuyor. Gerçekten çok iyi sezon geçiriyoruz. En önemli şey bu kamp dönemini sakatlık olmadan geçirip 2\'de 2 yapmak. 1 haftalık bir süreçte yurt dışına gideceğiz\" dedi.

\"LETONYA MAÇINI RAHAT KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\"

26 Şubat\'ta karşılaşacakları Letonya\'nın çok kuvvetli bir takım olduğunu ifade eden Göksenin Köksal, \"Özellikle Bursa\'da kendi seyircimiz önünde oynadık onlarla. Çok kaliteli bir kadro. Tabii ki de eksikleri var; NBA oyuncuları. Letonya kuvvetli bir takım olarak görünüyor ama biz kendi seyircimiz önünde rahat kazanabildik, orada da kazanacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

\"OKTAY MAHMUTİ\'NİN GELİŞİYLE DAHA SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜNDEYİZ\"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti hakkında da konuşan Göksenin Köksal, \"Oktay ağabey beni ilk A takımda oynatan kişi. Benim için gerçekten özel yeri vardır. Oktay ağabeyin gelmesi ile daha savaşan bir takım görüntüsündeyiz. Play-Off\'a kalacağımızı düşünüyorum. Play-Off\'a en iyi şekilde girmek istiyoruz. Kolay değil, sezon başına da istediğimiz gibi başlayamadık ama taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Özellikle son maçlarda gelerek destek oluyorlar. Bizi hiç yalnız bırakmasınlar, biz onların sayesinde daha da iyi olacağımızı düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göksenin Köksal\'ın açıklamalar

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