(özel) Milli basketbolcu Erkan Veyseloğlu: "Yabancı oyuncuların ön planda olduğu bir ligde oynuyoruz"

Geçen sene gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının beğenisi kazanan, Milli Takıma davet edilen ve sonra Avrupa Şampiyonası\'nda iyi bir performans gösteren Erkan Veyseloğlu, yeni sezon öncesinde Milli Takıma seçilmesinden, yabancı kuralına, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili birçok konuda Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan\'ın milli basketbolcusu Veyseloğlu, geçen sene sergilediği performansta koç Ufuk Sarıca\'nın büyük katkısı olduğunu belirterek, \"Ben açıkçası elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Belki burada biraz da Ufuk ağabeye teşekkür etmem gerekebilir. Çünkü Türk oyunculara genelde saha içerisinde iyi sorumluluk veren, onların her zaman daha çok oyunun içinde olmasını isteyen bir insan. Ufuk ağabeyin bunda katkısı olduğunu düşünüyorum. Sahada bulunan her oyuncunun maksimum şekilde hem savunmada hem de hücumda iş yapmasını istiyor. Ben dahil takımdaki her oyuncunun performansının arttığını düşünüyorum\" dedi.

\"2 SEZON PLAY OFF\'A KALAMADIKTAN SONRA FİNAL OYNAMAK OLASI GÖZÜKMÜYORDU\"

Veyseloğlu konuşmasına şöyle devam etti;

\"Geçen sene bakıldığı zaman 2 sene play off\'a kalamayan bir takım vardı. Geçen sene de böyle bir takımın final oynaması olası gözükmüyordu. Biz günden güne geliştiğimizi gördükçe, sezon içerisinde mücadeleci oyunu ortaya koydukça yavaş yavaş hedeflerimizi ortaya koymaya başladık. Geçen sene en azından bir kupa almak istiyorduk. Yeni kurulmuş bir takımdık ve kimse bu kadar üst düzey bir performans beklemiyordu. Neticede iyi bir takım olduk. İyi karakterli oyunculara ve iyi bir teknik kadroya sahibiz. Geçen sezonun ortasından bir şeyleri başarabileceğimize inanıyorduk. Şimdi önemli olan bu sezon bunun üstüne koyabilmek.\"

\"BEŞİKTAŞ\'A GELMEDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE BİR TEMASIMIZ OLMUŞTU\"

Beşiktaş ile anlaşmadan önce farklı takımlardan teklif aldığını belirten kısa forvet, \"Fenerbahçe ile bir temasımız olmuştu. Fakat sonrasında bazı şeyler gelişmedi. Neticede Beşiktaş\'a geldim. O konu artık benim için geride kaldı. Böyle iki büyük camiadan teklif almak benim için çok büyük bir gururdu. Onlara da teşekkür ediyorum bana gösterdikleri ilgilen dolayı ama bu formayı da taşıdığım için çok gururluyum\" şeklinde konuştu.

\"10 SENE ÖNCE 3 BÜYÜKLERİN BASKETBOLA İLGİSİ ÇOK YOKTU\"

10 sene önceki taraftarın coşkusuyla şimdiki taraftarın coşkusunun aynı olduğunu vurgulayan Erkan, \"10 sene önceki taraftarla, şu anki taraftar aynı seviyede. Heyecan duyan bir taraftar grubumuz olduğunu düşünüyorum. O zamanki ligin kalitesi çok daha düşüktü ve 3 büyüklerin basketbola ilgisi çok yoktu. O sene final oynayarak, basketbolun 3 büyüklerde büyümesini ve ilgi görmesini başlattığımızı düşünüyorum. Bu sene de artık çok daha kaliteli bir lige sahibiz. Geçen sezonda final oynamak, bundan 10 sene öncesinde final oynamaktan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BU FORMAYI BU YAŞTA, BU OLGUNLUKTA TAŞIMAK GERÇEKTEN BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR\"

34 yaşında ilk defa Milli takım forması giydiğini söyleyen Erkan, \"A Milli takımın formasını giymek benim için de değişik bir duygu oldu. İnsanlar daha çok en verimli çağları dediğimiz genç yaşlarda Milli takıma seçiliyor ama sağ olsun Ufuk ağabey o da bir risk aldı. Onu da mahcup etmediğim için mutluyum. Kendime göre iyi oynadığımı düşünüyorum ama çok değişik bir duygu. Bu formayı bu yaşta, bu olgunlukta taşımak gerçekten benim için büyük bir onur\" dedi.

\"UFUK HOCA\'NIN HER TAKIMI ENERJİK TAKIMDIR\"

Karşıyaka ile Avrupa\'da yakaladıkları başarı ile bu sezonki takım arasında bir kıyaslama yapan Veyseloğlu, \"O takım da çok özel bir takımdı ama bu sene çok derin bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de öyleydik. Her an oynayabilecek 12 oyuncunun olması bizim için çok büyük bir avantaj. O zamana göre kıyaslarsak çok büyük bir artımız bu. Ufuk hocanın her takımı enerjik takımdır. Biz bunu geçen sene de bunu sahaya yansıttık. Bu sene geçen sene yaşattığımız o üzücü top 16 hikayesini, bu sefer tersine çevirip iyi işler yapmak istiyoruz. Geçen seneye oranla daha zorlu bir gruptayız. İyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız geçen senenin üstüne koymak. Geçen sene grupta iyi işler yapmıştık. Bu sene de grubu en üst sırada bitirip, iyi bir avantaj sağlayıp, bu sene de Final Four\'a kesinlikle gitmek istiyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"GEÇEN SENEDEN SONRA İNSANLARIN BİZDEN BEKLENTİSİ YÜKSELDİ\"

Takım olarak elde edilen başarıların ardından beklentilerin yukarı çıktığını söyleyen tecrübeli oyuncu, \"Geçen seneden sonra insanların bizden beklentisi iyi mücadele edip daha da fazlasını elde etmek. İnsanlar bize \'Play off\'a girin bizim için yeter\' diyorlardı, çıta çok düşüktü. Şimdi bizim neler yapabileceklerimizi gördükleri için bu sene beklentiler yükseldi. Biz de bunun farkındayız, biz de o beklentileri karşılayabilecek noktaya ulaşmak istiyoruz. Geçen sene nasıl mücadele ettiysek aynısı yapıp artık sonuca ulaşmak istiyoruz. Hedeflerimiz yükseldikçe geçen sene sahamız çok güzel atmosfere sahip oldu. Bazen kulüp takımlarında taraftarlar galibiyete alışabiliyor ve maç seçmeye başlıyor. Bizim onlardan tek isteğimiz her maçta bu güzel salonda onlarla beraber, galibiyet coşkusunu yaşamak\" dedi.

\"GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ\"

Sezonun ilk maçında Trabzon ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma için de konuşan Erkan Veyseloğlu, \"Taraftar desteği olan bir takım. İyi bir ekip olduklarını düşünüyorum. Şansız bir şekilde Avrupa\'dan elenmeleri Türkiye Ligi\'ne daha çok odaklanmalarına neden olacaktır. Sezonun ilk maçları her zaman değişik ve tehlikeli olur. Deplasmanda oynayacak olmamız bir dezavantaj gibi gözükebilir ama bizim hedefimiz bu sene daha yukarılar olduğu için, galibiyetle başlamak istiyoruz. Umarım bunu başarırız\" diye konuştu.

\"TÜRK OYUNCULAR BİRAZ DEĞERSİZ GİBİ DURUYOR\"

Yabancı kuralı konusunda kural konmasının oyuncunun değersizleştirdiğini belirten Erkan Veyseloğlu, \"3+2, 4+1 gibi bir kuralın olmasında yana değilim. Bir oyuncunun oyuna girebilmesi için bir kural konulmasının, oyuncuyu değersizleştirdiğini düşünüyorum. Türk oyuncular biraz değersiz gibi duruyor. Ama birkaç sene içinde bu algı kırılacaktır. Yabancı oyuncuların ön planda olduğu bir ligde oynuyoruz. Bunu bir şekilde hem oyuncular hem koçlar hem de bizi yönetenlerin bir şekilde çözüm bulacağını düşünüyorum. Bu bence bir geçiş süreci. Bu süre içerisinde ön plana çıkan oyuncular da oldu. Her ne kadar sıkıntı bir yabancı kuralı olmasına rağmen, daha iyi işler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben öncelikle oyuncu olarak kendi işimi iyi yapmam gerekiyor. Sonrasında da diğer aktörlerin bunu görüp bir şekilde daha farklı, daha düzenli, Türk oyuncuların daha ön planda olacağı bir oluşum oluşturacaklarına inanıyorum\" şeklinde konuştu.

