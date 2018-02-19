(ÖZEL) Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi

Bulgaristan\'da 2015 yılında düzenlenen Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor. Tek hayalinin koşmak ve üniversite okumak olduğunu söyleyen Palavan, Türkiye\'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

Ardahan\'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5\'inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), hayvanlara bakıyor, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yapıyor. Üniversite okumak isteyen Palavan, Türkiye\'yi, şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Milli atlet Gülcan Palavan, ilkokul beşinci sınıfta okuduğu sırada, okulda düzenlenen koşu yarışlarında antrenör Halil İbrahim Yılmaz\'ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi. Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan\'da düzenlenen \'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi\'nde dünya üçüncüsü oldu. Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti.

Liseden geçen yıl mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyor. Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyor. Milli atlet, bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

\"TEK HEDEFİM, KOŞMAK VE TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL ETMEK\"

Katılacağı şampiyonalara soğuk havada, karlı köy yollarında antrenman yaparak hazırlanan Gülcan Palavan, Doğan Haber Ajansı\'na (özel) yaptığı açıklamada şunları söyledi;

\"Ben, bu köyde doğdum, büyüdüm ve burada koştum. Dağda, babamla beraber çobanlık yaparak, büyüdüm. Hayvanların peşinden koştum. Tek hedefim, koşmak ve Türkiye\'yi temsil etmek. Spora beşinci sınıftayken, başladım. Beni, antrenörüm Halil İbrahim Yılmaz keşfetti. Onunla beraber koştuk ve antrenmanlar yaptık. 2015 yılında, Bulgaristan\'da dünya üçüncüsü oldum. Bunun devamı da gelecek inşallah. Türkiye genelinde, çok sayıda derecelerim var. Bundan sonraki hedeflerimin başında üniversite okumak geliyor. Bunun için dershaneye gidiyorum. Antrenmanlarım devam ediyor. Aynı zamanda aileme yardımcı oluyorum. Yazın babamla beraber çobanlık yapıyorum. Kendi harçlığımı çıkarmak için lokantada garsonluk yapıyorum, gazete dağıtıyorum\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM\"

Kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve sürekli onun için dua ettiğini belirten anne Sakine Palavan (44) ise, \"Önce eşimle sonra çocuklarımla her zaman gurur duyuyorum. Çocuklarıma çok dua ediyorum. Önce milletime, sonra kendi çocuklarıma çokça dua ediyorum\" dedi.

Kız kardeşinin başarıyı sevdiğine ve azimli yapısı olduğuna dikkat çeken abla Meryem Palavan da gurur duyduğunu belirttiği kardeşinin ileride çok güzel yerlere geleceğini söyledi.

\"HEM KOŞACAK HEM OKULUNU DEVAM ETTİRECEK\"

Gülcan Palavan\'ın antrenörü Halil İbrahim Yılmaz ise, \"Gülcan, Samandöken köyünde, seçmeler sonucunda spora kazandırdığımız bir sporcu. Daha sonrasında çok iyi şeyler yaptı. 2015 yılında, Bulgaristan\'da düzenlenen \'Dünya Dağ Kros Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi\'nde dünya üçüncüsü oldu. Gülcan\'dan sadece bir beklentimiz var; hem koşacak hem okulunu devam ettirecek\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gülcan Palavan\'ın, hayvanları ahırdan çıkarması

- Gülcan Palavan\'ın açıklamaları

- Spor kıyafetlerini giymesi

- Karlı yolda koşması

- Anne Sakine Palavan\'ın açıklamaları

- Abla Meryem Palavan\'ı açıklamaları

- Gazete dağıtımı yapması

- Lokantada çalışmasından detaylar

- Antrenör Halil İbrahim Yılmaz\'ın açıklamaları

- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI