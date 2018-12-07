(ÖZEL) Milli atletin hedefi 2020 Olimpiyatları

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -



Bursa\'nın gururu 19 yaşındaki Milli Atlet Yunus Emre Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na zor şartlara rağmen hazırlanıyor. Babasının yaptırdığı engel konsoluyla hazırlıklarını sürdüren Akkuş, Türkiye’yi Tokyo’da temsil etmek istediğini söyledi.

Milli Atlet Yunus Emre Akkuş spora 15 yaşında başladığını belirterek, “19 yaşındayım. 2016 yılında Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri\'nde 2 bin metre engelli koşuda Türkiye 3’üncüsü olarak milli takıma seçildim. Okullar İSF Dünya Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazandım. 2016 yılında, Trabzon’da 20 ülkenin katılımı ile gerçekleşen yarışmada Dünya 3’üncüsü oldum. 2017 yılında yapılan Olimpik Deneme Yarışması’nda 3 bin metre engel yarışında U20 Avrupa Gençler Barajı’nı 9,13 dakika ile koşarak İtalya’ya gitmeye hak kazandım. 23 Temmuz 2017 yılında İtalya\'da düzenlenen U20 Avrupa Gençler Şampiyonası’nı 7\'nci bitirerek finale kalamadım. 20 Aralık 2017 yılında Fenerbahçe Kulübü ile takım halinde Türkiye 3\'üncüsü olarak Portekiz’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. 5 Şubat 2018’de Portekiz’in Mira şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası’nda takım halinde Avrupa 3’üncüsü olduk. 2018’de Türkiye Gençler Şampiyonası’nda 3 bin metre engelli koşusunda Türkiye 2\'ncisi olarak Balkan U20 Gençler Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. 20 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Balkan yarışmasını 5’inci tamamladım. Son 150 metrede aksilik yaşadım, suyun içine düştüm. Hepimizin başına gelebilecek bir şey bu. 20 Ekim 2018’de Kütahya’da düzenlenen Gençler Türkiye Kros Şampiyonası’nda, Türkiye 7’ncisi olarak Romanya’da düzenlenen U20 Balkan Kros Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. 4 Kasım 2018’de Romanya’da düzenlenen U20 Balkan Kros Şampiyonası’nda takım halinde Balkan 10’uncusu olduk” dedi.

HEDEF OLİMPİYAT

Hedeflerini sıralayan Akkuş, “Şu an ki hedefim ise; Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası\'nda derece almak. Orada 3 bin ve bin 500 metrede en iyi derecemi koşup başarılı olmak istiyorum. En büyük hedefim ise 2020 Olimpiyatları\'na katılmak ve başarılı olmak. 2020 Olimpiyatları\'na gidebilirsem, madalya olmasa da en azından Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Burada imkanlarım az. Gölet kenarında ve ilçe stadında çalışıyorum. Ortamım atletizme uygun değil. Engelli koşuya hazırlanmak için ortamım yok. Babam ve arkadaşları, engelli konsolu yaptılar. Destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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