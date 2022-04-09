CHP'li Özel: MHP'li belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'nun şoförlerle buluşmasını engellemeye çalıştı

MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın Kılıçdaroğlu'nun kamyoncular ile buluşmasını engellemeye çalıştığını belirten Özel, "Sayın Genel Başkan Kemal bey geçen hafta Manisa'ya geldiğinde müthiş bir ev sahipliği gördü. Bu arada Sayın Genel Başkan'a bir telefon geldi. Salihli kamyoncuları, 'Kamyon TIR garajına gelsin bir çayımızı içsin, sesimizi duyursun' dedi. 'Olur' dedik. O anda Salihli'nin MHP'li belediye başkanı, 'Tır garajına sokmam. Kapısını kapatırım' diyor" ifadelerini kullandı.

"Kamyoncular 'Hayır girecek' deyince bu sefer 'İlaçlama yapacağım' diye ekipleri sokmuş"

Şoförlerin Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için ısrar ettiğini dile getiren Özgür Özel, "Kamyoncular 'Hayır girecek' deyince bu sefer 'İlaçlama yapacağım, zehirleme yapacağım' diye ekipleri sokmuş. Çaycı dahil herkesi dışarı çıkarttılar. Ne oldu? Kamyoncular bir çardağın altına geçtiler. Onlarca kamyoncuyla bir araya gelecekken, yüzlerce, binlerce kamyoncu ile bir araya geldik" diye konuştu.

Siyasette gerilimin düşmesi gerektiğini belirten Özel, "Mesela Manisa Büyükşehir Belediyesi salonunu açmıştı. Sarıgöl Belediye Başkanı da MHP'lidir o da bir salon vermişti. Onlara teşekkür ederiz. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye'de siyasetteki gerilim düşsün diye herkes bakarken, yerelden bir husumet üreten ve Salihlileri utandıran bir iş yaptı. Bunu da kayda geçirelim" dedi.