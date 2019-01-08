(ÖZEL) Mert Nobre: "İnşallah Başakşehir şampiyon olur"

\"Şampiyon olup, yeniden Süper Lig\'e çıkacağız\"

\"Sezon sonunda futbolu bırakabilirim\"

\"Birlikte oynadıklarımın en iyisi Alex, bu sezonun en iyisi ise Diagne\"

\"Gelecek planlarım arasında teknik direktörlük var\"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / ANTALYA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'i en yakın rakibinin 5 puan önünde bitiren Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya\'nın Belek beldesinde devam ediyor.

Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli ismi, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ta da forma giyen Mert Nobre, antrenman sonrasında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Devre arası kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirten Nobre, \"Hazırlıklar iyi gidiyor, herkesin motivasyonu çok yüksek. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Hedefimiz değişmedi, devam ediyoruz\" dedi.

\"ŞAMPİYON OLUP, YENİDEN SÜPER LİG\'E ÇIKACAĞIZ\"

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak yeniden Süper Lig\'e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, \"Gençlerbirliği, Türkiye\'nin büyük takımlarından birisi. 15 senedir Türkiye\'deyim, bu takımı biliyorum. Her zaman büyük, yetenekli oyuncuların yanı sıra genç oyuncular da çıkartıyorlar. Maalesef geçen sene küme düştüler. Ama inşallah bu sezon şampiyon olup, yeniden Süper Lig\'e çıkacağız. İkinci sıradaki Denizlispor ile 5, üçüncü sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 10 puan fark var. İkinci yarının daha zor geçeceğini herkes biliyor. Bizim hedefimiz değişmedi, inşallah şampiyon olacağız\" diye konuştu.

\"SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKABİLİRİM\"

Sezon sonu futbolu bırakabileceğini dile getiren Nobre, \"Fizik ve motivasyon olarak çok iyiyim. Bu sezondan sonra bakacağız. Belki son senem olabilir. Tam olarak karar vermedim\" ifadelerini kullandı.

\"İNŞALLAH BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLUR\"

Fenerbahçe\'nin Ersun Yanal ile bir çıkış yakalayacağını düşündüğünü söyleyen Nobre, \"Fenerbahçe\'nin bu durumu normal değil. Tüm transferler çok iyi değil. Ancak Fenerbahçe düşmez. Büyük takım. Yeni hoca, yeni atmosferle kesinlikle yükselişe geçerler. Beşiktaş da bu sene çok iyi değil. Ancak daha hazır haldeler. Bu sene inşallah Başakşehir şampiyon olur. Başakşehir son 3 sezondur çok iyiydi ancak bir türlü olamadılar. Umarım bu sene olurlar. Başakşehir iyi takım. Transferleri de iyi. Robinho\'yu da aldılar. Bu takım 3 sezondur aşağı yukarı aynı isimlerden kurulu. Sadece 1-2 oyuncusu değişiyor. Yüzde 90 aynı oyuncular. Bu onlar için büyük avantaj\" dedi.

\"OYNADIKLARIMIN EN İYİSİ ALEX, BU SEZONUN İYİSİ İSE DİAGNE\"

Birlikte oynadığı en iyi yabancı futbolcunun Fenerbahçe\'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza olduğunun altını çizen Nobre, \"Kasımpaşalı Mbaye Diagne çok iyi futbolcu. Tam bir golcü. Bence bu sezonun en iyisi o. Akıllı bir oyuncu. Takım ve yakalanan atmosfer de çok önemli. Kasımpaşa takım olarak iyi performans gösteriyor. Mustafa Denizli\'nin de iyi bir hoca olduğunu ve takımını nasıl motive ettiğini biliyorum. O çok önemli. Diagne iyi oyuncu, iyi golcü ama oynadığı takım da çok önemli\" ifadelerini kullandı.

\"GELECEK PLANLARIM ARASINDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK VAR\"

Futbol yaşantısının ardından da Türkiye\'de yaşamak istediğini ifade eden Nobre, \"Futbolun içinde kalmak istiyorum. Gelecek planlarım arasında bu var. Kaç sene sonra olur bilmiyorum ama yüzde yüz futbolun içinde kalacağım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mert Nobre\'nin açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)