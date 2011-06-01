-ÖZEL MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ZONGULDAK (A.A) - 01.06.2011 - Zonguldak'ta, özel kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaklaşık 7 saat sonra kurtarıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gelik beldesinde özel bir kömür işletmesine ait maden ocağında tavan kısmından taş ve kömür kayması sonucu meydana gelen göçükte Hasan Aşçı (41), Murat Savuran (31) ve Coşkun Bozdemir (28) mahsur kaldı. Göçük nedeniyle ocaktan mahsur kalan işçiler, mesai arkadaşlarının yaptığı 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Göçükten kurtulan işçilerden Murat Savuran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez göçükte mahsur kaldığını belirterek, ''Korkmadık. Çünkü diğer arkadaşlarımız seslenerek kurtarma çalışmalarına başladıklarını, en kısa sürede bize ulaşacaklarını ilettiler. Çok şükür şimdi dışarıdayız'' dedi. Ocak Şefi Mustafa Açıkgöz de göçük alanında 7 kişinin çalıştığını, bunlardan 4'ünün durumu fark etmesi üzerine kaçtığını ifade ederek, ''İşçilerden 3'ü ocağın yaklaşık 300 metre ilerisinde mahsur kaldı. Ancak onları kurtardık'' diye konuştu. Emniyet güçlerine geç bildirildiği öğrenilen olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.