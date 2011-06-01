T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZEL MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ZONGULDAK (A.A)

01 Haziran 2011 23:44

-ÖZEL MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK ZONGULDAK (A.A) - 01.06.2011 - Zonguldak'ta, özel kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaklaşık 7 saat sonra kurtarıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gelik beldesinde özel bir kömür işletmesine ait maden ocağında tavan kısmından taş ve kömür kayması sonucu meydana gelen göçükte Hasan Aşçı (41), Murat Savuran (31) ve Coşkun Bozdemir (28) mahsur kaldı. Göçük nedeniyle ocaktan mahsur kalan işçiler, mesai arkadaşlarının yaptığı 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.  Göçükten kurtulan işçilerden Murat Savuran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez göçükte mahsur kaldığını belirterek, ''Korkmadık. Çünkü diğer arkadaşlarımız seslenerek kurtarma çalışmalarına başladıklarını, en kısa sürede bize ulaşacaklarını ilettiler. Çok şükür şimdi dışarıdayız'' dedi. Ocak Şefi Mustafa Açıkgöz de göçük alanında 7 kişinin çalıştığını, bunlardan 4'ünün durumu fark etmesi üzerine kaçtığını ifade ederek, ''İşçilerden 3'ü ocağın yaklaşık 300 metre ilerisinde mahsur kaldı. Ancak onları kurtardık'' diye konuştu. Emniyet güçlerine geç bildirildiği öğrenilen olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24