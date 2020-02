(Özel) Madalya umudumuz Jak Ali Harvey koşulara İstiklal Marşı ile hazırlanıyor

\"Marş her çaldığında bunu en güzel şekilde söyleyeceğim\"

Berlin\'de düzenlenen 24\'üncü Avrupa Atletizm Şampiyona\'sında 100 metre yarışında 3\'üncü olarak Türkiye\'ye ilk madalyasını kazandıran Jak Ali Harvey, pazar günü yapılacak olan 4x100 finalinde altın madalya alarak İstiklal Marşı\'nı okutmak istiyor. 1 aydır İstiklal Marşı\'nı ezberlemek için çalıştığını ifade eden Jak Ali Harvey antrenmanlarda ve koşulardan önce hem dua ettiğini hem de içinden milli marşımızı okuduğunu belirtirken bunun kendisini motive ettiğini söyledi.

\"MARŞ HER ÇALIDIĞINDA BUNU EN GÜZEL ŞEKİLDE SÖYLEYECEĞİM\"

Ali, \"Önümüzde Bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşı\'nı daha çok okuma fırsatı bulacak, altın madalyaları toplayacağım daha çok şampiyona var. İstiklal Marşı\'nı ezberlemek için 1 aydır çalışıyorum. Önce sözleri ezberlemiştim. Aralarda anlamadığım kelimeler vardı ama şu anda artık tamamını ezbere biliyorum. Şimdi artık bayrağımız her göndere çekildiğinde, marş her çalıdığında bunu en güzel şekilde söyleyeceğim. Bu inanç beni yarışlara iyi motive ediyor\" ifadelerini kullandı.

3\'üncü olduğu 100 metre yarışıyla ilgili de konuşan Ali Harvey, \"Bu tarihteki en hızlı yarıştı. Yarış bitti artık yeni hedeflere yönelmemiz lazım. Şampiyona rekoru kırmak istiyordum ama olmadı. Artık bundan sonraki hedefim 100 metredeki Avrupa rekorunu kırmak\" diye konuştu.

