T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) LÜKS ARAÇTAKİ UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

  Ertan KILIÇ-Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE / İstanbul, DHA  İstanbul Narkotik polisinin yaptığı başarılı operasyonların ardından uyuşturucu satıcıları da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor

02 Kasım 2018 14:29


 
Ertan KILIÇ-Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE / İstanbul, DHA 
İstanbul Narkotik polisinin yaptığı başarılı operasyonların ardından uyuşturucu satıcıları da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Ümraniye\'de uyuşturucu satıcılarına yapılan baskında, lüks otomobilin hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrilmesi deneyimli polisleri bile şaşırttı.
İstanbul Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri Ümraniye\'de lüks bir otomobille uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Yakın akraba olan iki şüpheliyi takibe alan ekipler, Ümraniye\'de lüks otomobilden uyuşturucu satışı yapıldığı anda operasyon yaptı.

ALICI DA SATICI DA GÖZALTINA ALINDI
Narkotik ekipleri suçüstü yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeyi alan kişiyi,  lüks otomobille uyuşturucu satışı yapan K.Ö ve V.Ö\'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu madde satışı yapılan otomobil de emniyete götürüldü.

ARAÇTA BULUNAN ZULA POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Aracı otoparka çeken ekipler, araçta yaptıkları aramada ilginç bir zulayla karşılaştı. Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, araç çalıştırıldıktan sonra klima ikinci seviyeye getirildi.  Özel bir kumandaya basıldı ve  hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada   satışa hazır uyuşturucu madde ve haplar ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi, emniyette yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
- Polislerin araçta arama yapması
- Havayastığında bulunan uyuşturucu
- Şüphelilerin görüntüsü
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇMehmetMAŞEDHA  İstanbul NarkotikNarkotikMücadeleMüdürlüğüSokak SuçlarıNarkotim Büro AmirliğiYakınALICI DA SATICI DA GÖZALTINA ALINDI NarkotikUyuşturucuARAÇTA BULUNAN ZULA POLİSLERİADLİYEYE SEVK EDİLDİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24