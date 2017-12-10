(ÖZEL) LÜKS ARAÇ TAKLALAR ATIP PARK HALİNDEKİ CİPE ÇARPTI

* Görgü tanığından sürücü Burak Yılmaz iddiası...

* Polis, lüks spor otomobilin sürücüsünü arıyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Sarıyer\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Sürücünün olay sonrası otomobili bırakarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer\'de meydana geldi. 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

POLİS KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.

\"BURAK YILMAZ\'I ALDILAR GÖTÜRDÜLER\"

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, \"Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. \'Yok\' dedi. Burak Yılmaz\'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak\'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım\" dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce Burak Yılmaz\'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın\'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ters dönmüş lüks otomobil

-Görgü tanığı Ahmet Güler ile röp.

-Aracın çekilmesi

-Paylaşılan fotoğraf

-Genel ve detaylar

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