(ÖZEL) Luis Figo ve Aldair, DHA'ya konuştu

Luis Figo: \"Türkiye iyi bir lige sahip\"

\"Pepe ve Quaresma, Beşiktaş için bir şans\"

Aldair: \"Umarım Cengiz çok iyi yerlere gelir\"

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Efsane Sporcular Derneği açılışına katılan Portekiz ve Brezilya\'nın efsane futbolcuları Luis Figo ve Aldair, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"TÜRKİYE İYİ BİR LİGE SAHİP\"

Bakırköy\'de bir otelde gerçekleştirilen Efsane Sporcular Derneği açılışına katılan dünyaca ünlü Portekizli eski futbolcu Luis Figo, Türkiye Ligi\'nde üst düzey oyuncuların forma giydiğini belirterek, \"Türkiye iyi bir lige sahip. Şampiyonlar Ligi\'nde takımları olan bir ülke. Türk futbolcular Avrupa Liglerinde çoğaldı. Uluslararası futbolcular Türkiye Ligi\'ne de transfer oluyor\" ifadelerini kullandı.

\"PEPE VE QUARESMA, BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞANS\"

Kendi ülkesinin vatandaşı olan Pepe ve Quaresma hakkında da konuşan Figo, \"Kendiler çok büyük futbolcular. Onların Türkiye ve kulüpleri için bir şans olduğunu düşünüyorum\" dedi

ALDAIR: \"UMARIM CENGİZ ÇOK İYİ YERLERE GELİR\"

İtalya\'nın Roma Kulübü\'nde oynayan Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler sarf eden ve Cengiz\'in gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini ifade eden Brezilyalı futbolcu, \"Cengiz, Roma\'da çok genç bir oyuncu. Kendisi hevesli ve çabalıyor bu sebepten çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum\" şeklinde konuştu.

Aldair, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Uçan ile ilgili olarak ise, \"İkisi de gayet iyi durumdalar ve çok çabaladıklarını düşünüyorum. Umarım böyle devam ederler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Figo ve Aldair ile röportaj



(FOTOĞRAFLI)