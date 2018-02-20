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Özel Kuvvetler'in darbecilerden temizlenme anları 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)  - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, o gece ÖKK'da yaşananlar

20 Şubat 2018 14:09

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)  - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK\'da darbeci general Semih Terzi\'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, o gece ÖKK\'da yaşananların görüntüleri yer aldı. Darbecilerin dışarıdan gelen askerler tarafından teslim alınmaları saniye saniye görüntülerde yer aldı.   
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava dosyasına giren görüntülerde, ÖKK Harekat Amirliği Komutanlığı koridoruna sabah saat 07.00 sıralarından itibaren bazıları sivil ellerinde silah bulunan askerler giriyor. ÖKK\'ya dışarıdan giren bu askerler odaları tek tek arayarak darbecileri teslim alıyor. Alt katta elleri ve ayakları bağlanan darbeciler daha sonra Harekat Amirliği katındaki boşaltılan bir odaya karga tulumba taşınıyor. Darbecilere müdahale eden askerlerin sayısı ilerleyen saatlerde giderek artıyor. ÖKK\'daki tüm odalara tek tek giren askerler darbecilerin tamamını sabah saatlerinde teslim alıyor. Teslim alınan darbeci askerler daha sonra saat 08.30 sıralarında komutanlık binasının önüne toplanıyor.  Darbeciler burada elleri başlarında diz çöktürülerek bekletiliyor. 

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