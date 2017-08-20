T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özel Kuvvetler'den 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Zekai Aksakallı istifa etti; ikna çabaları sürüyor!

Özel Kuvvetler'in başına Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı atandı

20 Ağustos 2017 14:42

İnan Ketenciler

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. Zekai Aksakallı'nın, atama üzerine istifa dilekçesini verdiği öğrenildi. Genelkurmay'da Korgeneral Aksakallı'yı istifadan vazgeçirmek için ikna çabalarının sürdüğü belirtiliyor. Genelkurmay Özel Kuvvetler  Komutanlığı görevine 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan  Çorbacı atandı.

İstifa kararıyla ilgili T24'e konuşan güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Zekai Aksakallı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde son dönemde gelişen güç ilişkileri, Fırat Kalkanı Operasyonu planlaması ve icrası, özellikle Bab'ın kontrolü safhası, 15 Temmuz sonrasında TSK'nın kurumsal dönüşümü, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ve son atama listesiyle ilgili TSK'nın üst komuta kademesi ile arasında bazı görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

T24 yazarı Metin Gürcan, General Aksakallı'nın TSK'nın sahada aktif mücadele verdiği harekat bölgelerinden en uzağa, Turkiye'nin en sakin ve de en pasif kolordulardan birine kendisi için 'kızak' sayılabilecek bir makama tayin edilmesi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bir tuğgeneralin atanmasına da kırılmış olabileceğine dikkat çekti.

Zekai Aksakallı, 15 Temmuz sonrasında sarf ettiği “TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak ‘personel kışlayı terk etmesin' emri verilir. Bu temel kural 15 Temmuz da uygulansa darbe girişimi açığa çıkardı” sözleriyle gündeme gelmişti.

Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na baskına gelen tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran şehit astsubay Ömer Halisdemir'e "vur" emrini vermişti.

ETİKETLER

15 temmuzzekai aksakallıkorgeneral2 kolorduözel kuvvetler

İlgili Haberler

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu

Milli Savunma Bakanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24