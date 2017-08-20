Özel Kuvvetler'den 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Zekai Aksakallı istifa etti; ikna çabaları sürüyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. Zekai Aksakallı'nın, atama üzerine istifa dilekçesini verdiği öğrenildi. Genelkurmay'da Korgeneral Aksakallı'yı istifadan vazgeçirmek için ikna çabalarının sürdüğü belirtiliyor. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı görevine 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı atandı.

İstifa kararıyla ilgili T24'e konuşan güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Zekai Aksakallı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde son dönemde gelişen güç ilişkileri, Fırat Kalkanı Operasyonu planlaması ve icrası, özellikle Bab'ın kontrolü safhası, 15 Temmuz sonrasında TSK'nın kurumsal dönüşümü, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ve son atama listesiyle ilgili TSK'nın üst komuta kademesi ile arasında bazı görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

T24 yazarı Metin Gürcan, General Aksakallı'nın TSK'nın sahada aktif mücadele verdiği harekat bölgelerinden en uzağa, Turkiye'nin en sakin ve de en pasif kolordulardan birine kendisi için 'kızak' sayılabilecek bir makama tayin edilmesi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bir tuğgeneralin atanmasına da kırılmış olabileceğine dikkat çekti.

Zekai Aksakallı, 15 Temmuz sonrasında sarf ettiği “TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak ‘personel kışlayı terk etmesin' emri verilir. Bu temel kural 15 Temmuz da uygulansa darbe girişimi açığa çıkardı” sözleriyle gündeme gelmişti.

Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na baskına gelen tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran şehit astsubay Ömer Halisdemir'e "vur" emrini vermişti.