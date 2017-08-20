Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneralliğe terfi ettirilen Arif Çetin atandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetleri basmaya gelen Semih Terzi'yi vurma emrini Ömer Halisdemir'e veren Aksakallı Fırat Kalkanı Harekatı'nda da ön plana çıkan isimdi. Aksakallı'dan boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirildi.

EDOK Komutanlığı'na Korgeneral Şeref Öngay getirilirken, Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım Kuzey Deniz Saha, tümamiral Aydın Şirin de Güney Deniz Saha komutanlıklarına atandı.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na, Brüksel TMR'den Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu getirildi.

Halisdemir'e vur emri vermişti

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz darbe girşiminin yaşandığı gece, darbeye yönelik tavrı ile öne çıkmıştı. NTV canlı yayınına bağlanarak darbeye karşı tavrını açıklayan Aksakallı, Ömer Halisdemir'e cuntacı general Semih Terzi'yi vurma emrini vermişti.

Yeni jandarma komutanı Arif Çetin oldu

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasında yaşanan kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı. Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü ve bu kez Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

Kalkan emekli

Çetin'in bu göreve atanması kendisinden daha kıdemli olan ve Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren Korgeneral Ata Kalkan'ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istemesine yol açtı. Kalkan için bugün öğleden sonra Jandarma Genel Komutanlığı bahçesinde bir veda töreni de düzenlendiği öğrenildi.

1959 doğumlu olan Ata Kalkan, 2005'de Tuğgeneral, 2010'da Tümgeneral, 2015'de Korgeneral olmuş ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Yeni donanma komutanı belli oldu

2010'daki askeri casusluk davası kapsamında yargılanıp beraat eden ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da rehin alınan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele geçtiğimiz hafta istifasını vermiş Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, haftalık basın toplantısında istifa haberini duyurmuştu.

Veysel Kösele, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından rehin alınan isimler arasındaydı.

Emekliliğini istemişti

2 Ağustos tarihli son Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) kuvvet komutanları değiştirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı.

Teamüllere göre göreve oramiral rütbesindeki Kösele’nin gelmesi bekleniyordu.

Kösele'nin yerine ise Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı'nın başına getirildi.