Özel koleksiyonlar müzayedeye çıkıyor

Beyaz Müzayede, iki bölüm halinde düzenleyeceği ‘5. Beyaz Özel Koleksiyonlar Müzayedesi’nde ünlü koleksiyoner Geri Benardate’nin 30 yılı aşkın sürede bir araya getirdiği eserlerin yanı sıra farklı koleksiyonları da satışa sunacak.

Beyaz Müzayede, 5. Beyaz Özel Koleksiyonlar Müzayedesi’ni 26 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde 2 bölüm halinde gerçekleştirecek. 26 Şubat’taki ilk bölümde, klasik ve oryantalist tablolar ile antika objeler satışa çıkacak. 5 Mart’taki ikinci bölümde ise 280 adet Osmanlı seramiği satışa sunuluyor.

En çok ilgi çekecek eserler arasında 400 bin TL ile satışa sunulacak olan ve Sultan II. Abdülhamid tarafından ‘Osmanlı Nişanı’ verilen Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun ‘Üsküdar’dan Sandala Binen Feraceli Cariyeler’ isimli eseri yer alıyor.

Fausto Zonaro, Sultan II. Abdülhamid’in kendisine tahsis ettiği Akaretler’deki evinin salon duvarında senelerce asılı kalmış olan bu yapıtın daha büyük ebatlı bir benzerini Dolmabahçe Sarayı için yapmıştı. Saray için yaptığı eser, TBMM Milli Saraylar Koleksiyonu’nda yer alıyor.

II. Abdülhamid'in hediyesi

Müzayedenin birinci bölümünde ‘Türk Klasik Resim Sanatı’ ustalarının yanı sıra önemli oryantalist ressamların tabloları da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Müzayedede Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Nâmık İsmail, Şehzade II. Abdülmecid, Nazmi Ziya, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Ayetullah Sümer, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Şevket Dağ, Hasan Vecih Bereketoğlu, Şeref Akdik, Şefik Bursalı, Naci Kalmukoğlu, İbrahim Safi yer alıyor. Oryantalist ustalar arasında ise Fausto Zonaro, Rudolph Ernst, Fabbio Fabbi, Alfred August Felix Bachman, Karl Kaufmann, Carlo Bossoli gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

İlk bölümde satışa çıkan antika mücevherler arasında Osmanlı sultanı II. Abdülhamid tarafından dönemin Avusturya Kralı’nın kızına düğün hediyesi olarak verilen 35 kırat elmas ile bezeli olan Osmanlı Saray işi ‘Sallantılı Çiçekli Dal Üzerinde Zümrüd-ü Anka Kuşu’ broş, 80 bin TL ile satışa çıkıyor. Müzayede’nin ikinci bölümünde 280 adet parçadan oluşan ‘Osmanlı Seramikleri Koleksiyonu’ satışa sunulacak. 1980’li, 1990’lı ve 2000’li yılların meşhur koleksiyoneri Geri Benardete’nin 30 yılı aşan süre içinde bir araya getirdiği Osmanlı ve Türk Klasik Sanat Eserleri, Antika ve Osmanlı Seramikleri Koleksiyonu ve diğer koleksiyonlardan derlenmiş olan 5. Beyaz Özel Koleksiyonerler Müzayedesi, 26 Şubat Pazar günü saat 13.00’te ve 5 Mart Pazar günü saat 14.00’te Maslak’ta Orjin Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek. Detaylı bilgi www.beyazart.com