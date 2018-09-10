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(ÖZEL) KEPENGİ AÇAMAYINCA ARAÇLA DÜKKANA GİRDİLER 

  Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Sultangazi’de yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi

10 Eylül 2018 12:38

 

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Sultangazi’de yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi. 30  otomobil lastiğini çalan hırsızların o anları  güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

ARAÇLA DÜKKANA GİRDİLER
Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi\'nde otomobil lastiği satan bir işyerinde meydana geldi. Beyaz bir minibüsle otomobil lastiği satan işyerinin önün gelen yüzü maskeli hırsızlardan ikisi araçtan inerek, işyerinin kepengini levye ile kırmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açamayınca araçla geri geri gelerek dükkanın içine girmeye çalıştı. Kepengi araçla parçalayan hırsızlar yaklaşık 2 dakika içinde 30 adet otomobil lastiğini çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hıszılk anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızların araçla gelmesi
-Kapıyı açamaya çalışmaları 
-Araçla geri geri kapıya girmeleri 
-Lastikleri almaları
-Araçla uzaklaşmaları
-Genel ve detay görüntüler

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