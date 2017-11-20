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(ÖZEL) KAZA YAPAN TAKSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

 ALEVLER KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU  - O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - iSTANBUL DHA Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kaza yapan taksi  alev topuna döndü

20 Kasım 2017 18:03

 ALEVLER KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU 

- O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - iSTANBUL DHA
Sancaktepe\'de TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kaza yapan taksi  alev topuna döndü. Aracın kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sancaktepe TEM bağlantı yolunda ilerleyen taksi bir anda bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Alev topuna dönen taksideki yangın neyse ki kısa sürede kendiliğinden söndü. Araçtaki yaralı sürücünün yardımına önce çevredekiler koştu. Çevredekiler kazalı ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine de bildirdi. Yaralı sürücü daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
 
Görüntü Dökümü: (Güvenlik Kamerası)
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-Aracın emniyet şeridinden gelmesi
-Aracın yan dönmesi
-Aracın alev topuna dönmesi
-Diğer sürücülerin kaza yapan aracın yanına gelmesi
-İtfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Yaralının ambulansa götürülmesi
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-AKTÜEL GÖRÜNTÜ 
-Görgü tanığı ile röp

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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