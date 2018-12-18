(ÖZEL) KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİ POLİSE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Fatih\'te, motosikletli trafik polisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Çevredekiler, ambulans bekleyen yaralı polis için seferler oldu.

Kaza, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte seyir halinde olan 34 LH 0103 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim G., yan yola sapmak için bir anda sağa doğru direksiyon kırdı. Bu sırada aynı yönde sağ şeritten ilerleyen motorize trafik polisi duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru Tolga Tekneli yere düştü. Kaldırımda sırt üstü yatan yaralı polis memuru üşümemesi için üzerine battaniye ve mont konuldu. Kazayı duyan meslektaşları da olay yerine koştu. Daha sonra gelen ambulansla polis memuru Bezmi Alem Valide Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı polis memuru

-Battaniye ve mont konulması

-Kazaya karışan otomobil ile motosiklet

-Polis memurunun ambulansa alınması

-Koşuşturan polisler

